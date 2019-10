Victoria Donda volvió a cuestionar a policías por un operativo

El último lunes, Donda intercedió en defensa de un joven de 18 años que había sido detenido mientras vendía pañuelos descartables en la zona de Corrientes y Callao. Ayer se supo que el muchacho tiene once causas en la Justicia de Menores y cuatro delitos de robo o tentativa de robo.

Al respecto, la diputada y candidata a la reelección por el Frente de Todos aclaró: "El chico tenía un pedido de captura por un delito que cometió a los 15 años, sí, que salta después. No es que lo paran por el pedido de captura".

"Tenía pedido de captura por robo, y ese dato no me hace cambiar la mirada de lo poco efectivo que puede ser tener nueve policías parando gente al azar", subrayó la dirigente en declaraciones a radio La Red. Donda consideró que "es racista, casi nazi, que la gente a la que se le solicita documentos al azar no sea cualquier persona al azar sino que tengan un determinado rasgo físico".

En este sentido, señaló: "Si siempre paran a los mismos tipos de personas, que suelen ser chicos morochitos que venden cosas muy peligrosas como pañuelos y flores, entonces no es tan aleatorio" el procedimiento.

Donda aclaró que al enterarse de que existía un pedido de captura no se opuso a que "se lo llevaran" y que la policía realizó el operativo que correspondía.

"No me opuse a que le pidieran documento, no sabía que existía un operativo llamado de control poblacional. Me pareció que la escena merecía por lo menos de parte mía, que soy abogada, ver lo que estaba ocurriendo", explicó.

Para la dirigente progresista, "este tipo de operativos no es conducente para bajar los índices delictivos" y además no lleva a otra cosa que a "dilapidar fondos públicos".

"Este sistema es tan efectivo como decir que en un auto verde se cometió un delito, entonces parás a todos los autos verdes", ejemplificó.

Según se indicó, el joven de 18 años se llama Brian Joel, con domicilio en Florencio Varela y cuenta en su prontuario con once causas en la Justicia de Menores y cuatro delitos de robo o tentativa de robo.

Fue citado para concurrir este martes ante el TOC N 3 de la Ciudad de Buenos Aires, donde será notificado de la causa judicial y con probabilidad seguirá en libertad.

Donda comentó que el joven le expresó que tiene intenciones de abandonar la vida delictiva y conseguir un trabajo "porque acaba de ser papá" y se quiere "rescatar".

Señaló que fruto de ese diálogo se comunicó con el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, "y probablemente Joel tenga laburo". "Si este pibe consigue trabajo probablemente no vuelva a delinquir", consideró.