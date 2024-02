Victoria Villarruel hizo retirar un busto de Néstor Kirchner del Senado

"Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente, y yo no soy su viuda", señaló y aclaró que el busto se le enviaron al "Bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes".

Uno de los que salió de la decisión fue precisamente el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que comparó este hecho con la demolición del Palacio Unzué, en referencia a la casa en la que vivió Juan Domingo Perón y que fue demolida durante la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora.

Mayans se había cruzado por este tema con Villarruel en plena sesión, y la titular del Senado le explicó que el busto está actualmente alojado "en el archivo" y que el bloque había sido notificado con antelación de esta determinación.

El formoseño comparó esta medida con el intento de desterrar de la memoria colectiva las figuras de Perón y de Evita, a lo que Villarruel le sumó también la figura de "Isabel Martínez de Perón, a quien ustedes no quisieron poner".

Cruce por Malvinas

Previamente, la vicepresidenta discutió con la senadora fueguina María Eugenia Duré por la cuestión Malvinas, luego de que la legisladora mencionó que la actual presidenta de la Cámara alta "hizo campaña diciendo que era la primera hija de un veterano" del conflicto del Atlántico Sur.

"Le voy a pedir que cuando se refiera a la Causa Malvinas, tenga el respeto de no usarla para politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña", le respondió Villarruel.

Duré, haciendo uso de una cuestión de privilegio contra Villarruel, pero también contra el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino por su comportamiento respecto de la visita del canciller inglés David Cameron a las islas había declarado: "Usted durante toda su campaña dijo que era la primera hija de un veterano de Malvinas en asumir la Vicepresidencia de la Nación. Yo soy hija de la generación de Malvinas de cientos de fueguinos que no van a claudicar en entregar nada de lo que tenga que ver con la soberanía y el reclamo legítimo".

Pese a que -según la normativa legislativa- las cuestiones de privilegio no se responden, y a que la Vicepresidenta no debe participar de los debates (aunque en el pasado ha ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner y con Gabriela Michetti), Villarruel -antes de darle la palabra al radical Pablo Blanco, quien también fue aludido por la senadora Duré- eligió responder.

"En mi casa, desde el "82 mi padre dio la vida y ofreció su tranquilidad, su cuerpo, su sangre y la de sus camaradas para que este país sostuviera reclamo de soberanía. Así que por favor, tenga el respeto de no usar la causa Malvinas cuando es de todos los argentinos", enfatizó la vicepresidenta.

El padre de Victoria Villarruel, el teniente coronel Eduardo Villarruel, fallecido en 2021, participó de la guerra de 1982.