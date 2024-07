Victoria Villarruel, sobre su tuit contra Francia: "Yo siempre quise defender a los argentinos"

Las expresiones en las redes sociales de la presidenta del Senado derivaron en un cuestionamiento de Javier Milei y en que Karina Milei fuera a la embajada de Francia en la Argentina a pedir disculpas.

“Yo siempre quise defender a la Selección y a los argentinos así que a todas las demás interpretaciones la verdad que las paso por alto y no me ofendo. Creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos y la Selección nos a tantas alegrías que creo que todos estamos de acuerdo en agradecerles, apoyarlos y estar siempre con ellos”, dijo la Vicepresidenta.

En medio de la interna con Milei, también consultada por la actualidad política del Gobierno y consideró que están “en un momento de mucho apoyo de la sociedad” pero reconoció que es “un momento difícil”.

“Somos conscientes de eso tanto el presidente Milei, como el Gabinete, como todos los que integramos el gobierno nacional sabemos que le estamos pidiendo mucho a la sociedad pero también fueron 20 años en los cuales las instituciones del Estado y la política decrecieron mucho, perdieron su nivel, tuvieron prácticas que están reñidas con la honestidad y por eso nosotros queremos venir a recuperar aquello que fue lo que hizo de argentina un gran país y eso es el amor a la patria y la honestidad”, sostuvo.

“Falta esfuerzo porque fueron muchos años de destrucción de las instituciones, del entramado social, de los vínculos entre los argentinos. no va a ser algo mágico ni de un minuto para el otro”, cerró.

Después de la polémica por los festejos de la Selección y las estrofas contra Francia, la vicepresidenta había expresado que "ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir", y había pedido, entre otros cosas, "basta de simular indignación".

Mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, le bajó el tono al cruce entre el presidente Javier Milei y Victoria Villarruel por los dichos la vicepresidenta contra Francia, luego de que la Selección argentina celebró la Copa América.

"No hubo nada malo ni generó ninguna rispidez", sostuvo el vocero en la habitual conferencia de prensa. Tras la polémica abierta por la titular del Senado que acusó de "colonialista" a Francia, el funcionario explicó: "Simplemente fue un comentario que no representaba la opinión del Gobierno y eso no significa que somos cerrados para gobernar. Nada tiene que ver una cosa con otra".

Enamorada de la Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas y difundir las actividades productivas, el turismo y el trabajo silencioso de muchos argentinos. Escuchar las penurias, compartir las dificultades, ¡gracias… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 22, 2024

Por su parte, Victoria Villarruel dijo este lunes estar "enamorada de la Argentina", al difundir por redes sociales las imágenes de una reciente visita que hizo a Catamarca.

"Enamorada de la Argentina. Recorrer sus pueblos, hablar con la gente, conocer nuestras tradiciones, abrazar compatriotas y difundir las actividades productivas, el turismo y el trabajo silencioso de muchos argentinos", destacó Villarruel en la publicación, que acompañó con un spot musicalizado con música regional.

La Vicepresidenta también manifestó su intención de "escuchar las penurias" en esos viajes y "compartir las dificultades" de las provincias que visita.

En algunas de las imágenes del spot se la puede ver junto al gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, uno de los 18 mandatarios provinciales que firmó el Pacto de Mayo impulsado por el presidente Javier Milei.

"íGracias Catamarca por recibirme con los brazos abiertos! íTodo por Argentina!", expresó Villarruel. La visita a la provincia del norte se sumó a otras incursiones que la vicepresidenta viene haciendo en los últimos meses por distintos puntos del país.