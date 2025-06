Raúl Jalil pide abrir el peronismo a nuevas ideas y liderazgos

“En política no hay que echar a nadie”, aclaró Jalil, al tiempo que se distanció de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner en el Partido Justicialista. Aun así, evitó la confrontación directa: “Siempre tuve un buen diálogo con Cristina”, señaló, al tiempo que se posicionó junto a la exgobernadora Lucía Corpacci como impulsores de espacios de renovación dentro del peronismo catamarqueño.

En una entrevista con radio Con Vos, el mandatario enfatizó: “En un mundo tan cambiante, y con cambios que suceden tan rápido, hay dirigentes que tienen que acompañar. Hay que darle oportunidades a gente buena”. Además, resaltó que dentro del peronismo “hay otros pensamientos” y que es natural que convivan en un mismo espacio político.

Diálogo con el gobierno de Milei

Desde diciembre de 2023, Jalil ha forjado un vínculo con la Casa Rosada basado en el diálogo y el pragmatismo. “Con Milei estuve en dos oportunidades. Me llevo bien. Tenemos algunas ideas que compartimos, como que los gobernadores nunca gastamos más de lo que tenemos”, comentó. Reivindicó además la política fiscal de su provincia: “Catamarca no tiene deuda, y lo que ingresa, se gasta”.

Esta relación también se refleja en su cercanía con funcionarios nacionales como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Uno va a tener muchos más beneficios a través del diálogo que a través del conflicto, manteniendo sus ideales”, aseguró.

En esa línea, Catamarca fue la primera provincia en adherirse al plan “dólares del colchón”, una iniciativa que apunta a atraer divisas no declaradas flexibilizando controles impositivos. El objetivo, según el gobernador, es “blanquear” el ahorro informal y modernizar el sistema tributario a través de reformas que incluyan la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal.

Natalidad

Jalil también abordó problemáticas estructurales. Una de sus preocupaciones es la caída de la tasa de natalidad en Catamarca. “No solamente en la capital, sino también en pueblos pequeños y en zonas alejadas. Es un fenómeno global. En Corea ya han cerrado escuelas. Todo eso cambia el consumo”, analizó. Advirtió que el sistema productivo actual está preparado para una población mundial que podría comenzar a decrecer.

Entre sus propuestas más novedosas, planteó una posible reforma constitucional para prohibir los barrios cerrados en la provincia. “Generan un gueto de gente. Como antes, quiero que todos compartamos los mismos lugares”, expresó, en defensa de una integración urbana más inclusiva.

Además, impulsó la creación de un “Peso Digital” que permita ampliar la base tributaria y reducir la presión impositiva sobre los sectores formales. “Al blanquear más la economía, más gente paga impuestos y uno podría bajar la carga. Ese es el resultado”, explicó.

El mensaje de Jalil se inscribe en una visión moderna del peronismo, que no reniega de su historia pero apuesta a reformularse. “He tratado con Néstor, con Cristina, con Macri, y como gobernador con Milei. En la política no hay que echar a nadie, pero sí tener ideas bien firmes”, afirmó. Y concluyó: “El Estado tiene que existir para ayudar donde no lleguen los privados”.