Volvió Aníbal Fernández y se candidatea a concejal de Pinamar

“Este expediente (que pidió la Corte Suprema junto con el pedido de suspensión de juicio a Cristina Fernández) es una catástrofe. Desde que arrancó, es una catástrofe. Primero, porque lo que se busca es hacerle daño a Cristina. La imputación es que, en el marco de la obra pública, ella mandaba el presupuesto al Congreso y en el mismo estaban comprendidas las obras de Santa Cruz que hacía Lázaro Báez. Dice que hay 51 obras que tienen mal tres cosas: la licitación era incorrecta, los precios eran excesivos y no se habían terminado las obras. Pero para empezar, hay que hacer las pericias de las 51 obras. Finalmente decidieron hacer sólo 5 y no hicieron ninguna. No hay pericias. (...) Por eso, cuando se pidieron los autos a mí me pareció saludable para la Justicia argentina que se pudiera ver esto de las pericias. Pero ahí apareció el gobierno llorando a la corte y presionando a la corte y a todo el mundo so pretexto de que ellos quieren detener el juicio”

“A mí Cristina nunca me dijo que iba a ser candidata. Yo no tengo dudas que va a ser candidata, pero es mi análisis. Cristina es un animal político que va a reaccionar como un animal político. No se puede pensar que ella pueda correrse en un momento dónde estamos, con un pueblo hecho pedazos y sufriendo. Lo primero que va a mirar el animal político es eso”

“A Macri podría ganarle a cualquiera porque la catástrofe qué está haciendo superlativa pero me da la sensación de que no es tan así. Se necesita tener un presidente de fuste y no quiero quitarle mérito a ninguno de los que se han presentado. Pero me parece que en esta oportunidad hay que mirar con mucho detenimiento lo que significa Cristina al frente de una transformación como la que tiene que darse en el Estado para enderezar esta situación”.

“Yo a Urtubey le tengo mucho cariño pero no puedo estar de acuerdo con las barbaridades que está diciendo en estos días. Es lo más parecido al PRO. Parece que se siente muy feliz en ese lugar y lo están contemplando a futuro”.

“Massa construyó su espacio y yo lo respeto por eso, pero el 12 (de junio) vence la oportunidad de inscribir las alianzas y ahí él va a tener que tomar una decisión. Hay un sector que lo sigue, que es de centro derecha, y me da la sensación que él, con ese concepto, se erigió como el inmediato reemplazo del fracaso macrista; y me parece que en esta situación no llega a ese puesto. (…) Yo nunca mezclo los problemas políticos con la persona y con Sergio tengo una relación lindísima”.

“Me parece que la provincia de Buenos Aires necesita una mano fuerte que produzca un cambio de fondo, y yo lo veo Kicillof como gobernador”.

“Voy a ir como candidato a primer concejal en Pinamar. Me voy a quedar en mi casa. Tengo la cabeza llena de ideas y ganas de hacer cosas, y sueño con no jubilarme nunca, así que voy a tratar de colaborar la mejor manera con un pueblo al que quiero. Y no descartó terminar mis días ahí o en Cariló. Y si no funciona, me tomo el Plusmar y me vuelvo”.

“El fracaso de (Mauricio) Macri hay que ser ciego para no verlo. Yo no veo que Cristina haya fracasado. Este señor, cuando debatió con (Daniel) Scioli (en los debates presidenciales de 2015), dijo "pobreza cero" y nunca hubo tanta pobreza como en este momento, dijo "protección de las PyMES” y la mortandad en este momento es superlativa, dijo “defensa de las economías regionales” y no hay una que esté en pie; dijo “dos millones de puestos de trabajo” y la universidad de Avellaneda dice que en el último año se perdieron 250 mil empleos entre público y privado. Trajeron 10700 millones de dólares prestados y los fugaron, y yo creo firmemente que ellos son parate de los que fuman el dinero”.

“Nunca se mintió con el Indec. La justicia nos dio la razón pero algunos medios inventaron cosas para hacer valer algunas cosas que ya se achacaban y lo mismo hicieron con él “se robaron todo” o “se robaron un PBI”. Las estupideces que se han dicho, y con las que hay que convivir. Todo eso era un verso enorme, y ahora hay que bancársela”.

“A Macri lo acompaña una caterva de inútiles. Es un modelo conservador, con los agregados propios de los últimos años, que lo convierten en la ideología neoliberalismo que va por lo mismo que pasaba en la década del 50. Jauretche decía “si se quedan, van a quedarse mucho tiempo más, van a tratar de hacer daño a los trabajadores con leyes anti obreras, con la ruptura de las leyes que tienen con la pobreza… Y esto lo dijo 70 años atrás pero refleja la Argentina de hoy. Esto es lo que nos está pasando con estos conservadores corruptos que encima son brutos”.

“Yo creo que nadie cree que Cristina es chorra, que no hay nadie con las bolas suficientes para pararse delante de ella y decirle que si hacemos tal cosa nos dan tal porcentaje. No existe en el mundo alguien capaz de hacer tal cosa. A mí no me conduce cualquiera, me conduce el que tenga cualidades para hacerlo. Yo estoy debajo de la conducción de Cristina porque me parece que es la única que tiene estatura para salvar a la Argentina. Es un gobierno de salvación nacional el que tiene que venir”.

“Ministerio de la venganza”. “Me ocuparía personalmente de combatir a alguno que mínimamente intente algún gesto de venganza. Yo no tengo temor a eso, y quiero combatirlo si existiera la más mínima pizca de esa situación. Mucho daño le vamos a hacer al país si pensáramos de esa manera. Estos tipos nos han hecho mucho daño. Hace un tiempo, un empresario muy importante me dijo que me iba a costar mucho a conseguir trabajo porque les habían indicado desde arriba que no nos contrataran, como si tuviéramos que morirnos”.

“La oficina anticorrupción es un organismo de persecución de ex funcionarios”

“678 era sólo un programa en La TV Pública. Ahora hay canales que trabajan para el gobierno. 678 decía las cosas que los otros programas no decían, pero no perseguían a nadie. Era un programa por día de una hora. Hoy tenés varios canales que trabajan para la gestión de gobierno y que además cobran una fortuna porque lo que paga la Provincia, la Ciudad y la Nación es una fortuna; y nadie dice nada ahora. Si por mí fuera, no volvería 678 ni el Fútbol Para Todos. Hay cosas más inteligentes para hacer ahora”.

“Carrió es una persona enferma y sucia que hace cosas de personas enfermas y sucias. No puede ser de otra manera. Mira cómo lo agravió a Massot en Córdoba, después de la última elección”.

