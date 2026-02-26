Presencia de la zona en la preparación para el itinerario 3x3 de básquet

Bajo la conducción del cuerpo técnico conformado por Luciano Santín, Iñaki Ibarra, Leandro Tesido, Juan Blanc y Yanina Díaz, el trabajo realizado en San Justo, Santa Fe, de miércoles 18 de este mes al lunes pasado, y con presencia de baluartes de la región, se enfocó en fortalecer la identidad de juego y potenciar el desarrollo de una base cada vez más amplia y competitiva.

En tal sentido, el entrenador Iñaki Ibarra explicó que "las selecciones de 3x3 están en una etapa de construcción y evaluación del proceso". "Venimos de un período de detección y seguimiento de talentos en todo el país y ahora el foco está puesto en consolidar grupos, afianzar conceptos específicos de la disciplina y elevar la competitividad interna, al tiempo que definimos los cuatro que representarán al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá", afirmó.

Una de las instancias centrales de esta preparación fue la concentración realizada en el Club Colón, donde el cuerpo técnico trabajó sobre aspectos tácticos y situacionales específicos del 3x3. "Para la concentración en San Justo nos planteamos unificar criterios tácticos y de lectura del juego, que es muy particular; evaluar comportamientos en situaciones de presión y ritmo alto; trabajar la toma de decisiones rápida, que es determinante en este formato; seguir construyendo la identidad colectiva, tanto ofensiva como defensiva; y reducir el grupo hacia la conformación final, sin perder la mirada de desarrollo. Para esto combinamos entrenamientos con sesiones de video, lo cual resultó muy positivo al ver el comportamiento y la recepción de los chicos y chicas del grupo", indicó.

El carácter federal de la convocatoria es otro de los pilares del proyecto. "La convocatoria federal es central dentro del proyecto del 3x3 argentino. Buscamos los resultados, pero también ampliar la base, detectar perfiles específicos para esta modalidad y dar oportunidades reales en todo el territorio. Esta disciplina permite descubrir jugadores con características que a veces en el 5x5 no se visibilizan tanto. Federalizar el proceso fortalece el futuro del programa y genera incentivo de participación en cualquier lugar que visitemos", aclaró.

Y agregó: "Respecto a la adaptación del 5x5 al 3x3, las principales dificultades que observamos en los jugadores pasan por el alto ritmo de juego, la necesidad de tomar decisiones en pocos segundos debido al corto reloj de posesión, el cambio mental que exige resolver de manera constante tanto en ataque como en defensa y la elevada exigencia física intermitente. Los chicos y chicas se mostraron receptivos a los conceptos tácticos trabajados, aunque sostenerlos en el tiempo resultó desafiante justamente por la intensidad física que demanda la disciplina".

De cara a los Juegos Suramericanos de la Juventud, el objetivo principal es "llegar con equipos competitivos, bien preparados y con herramientas para disputar cualquier fase de la competencia". "Sabemos que el 3x3 es muy volátil, pero el objetivo es estar en la discusión grande y seguir consolidando el programa formativo", sentenció.

Ese crecimiento también se refleja en el contexto regional. Argentina se ha consolidado como una referencia en el 3x3 sudamericano formativo, respaldada por resultados recientes como la obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior. "Hoy vemos a Argentina bien posicionada en el contexto sudamericano formativo. Somos respetados en la región por nuestra dedicación y el esfuerzo de cada integrante. Venimos de ganar los Panamericanos Jr., lo cual es el mejor indicio de que el trabajo y el proceso de los jugadores fue el correcto. Si sostenemos este camino -con más competencia, más detección federal y más especialización- el potencial para ser protagonistas en la región es muy alto", cerró el entrenador Iñaki Ibarra.

Con este proceso en marcha, las selecciones argentinas transitan la recta final de su preparación con el objetivo de representar al país de la mejor manera en Panamá y seguir construyendo el futuro del 3x3 nacional.