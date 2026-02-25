Felipe Fort, hijo de Ricardo, confesó cómo fue su experiencia íntima con un hombre: "Estaba drogado"

"Lo único que he probado es que me han chupado la pi... una vez. Fue en un contexto en el que estaba un poco drogado, que por eso acepté", sorprendió Felipe, en una entrevista con el influencer Martín Cirio, que compartió con su hermana, Martita.

"Me considero una persona hétero pero qué sé yo. Nunca me acosté con un flaco, pero porque a mí no me gusta lo que es el pi... Pero una boca es una boca, qué sé yo", amplió el joven influencer, de veintidós años.

"Nunca hice un cu... Lo intenté una vez con una mujer. Se dio, pero no salió", amplió Felipe, sobre cómo vive sus relaciones, en lo privado, tanto con el género femenino como con el masculino.

FELIPE POR FELIPE

"En cinco añitos, seis, me imagino siendo padre. Y ser padre soltero: hacer lo mismo que hizo Ricky. Es lo más probable", adelantó Felipe, semanas atrás, en una entrevista para Infobae. "Si quiero tener un hijo con una madre, tengo que encontrar a la persona perfecta. Si la encuentro, y así Dios quiera que se dé, lo haría con una pareja. Pero si no, sería padre soltero. Es algo que pienso desde siempre".

SJO5B4VTB5EDPILX4O4OWZGS64 El recordado mediático Ricardo Fort fallecido en el 2013 con sus dos hijos, Martita y Felipe, por entonces chiquitos.

"Obvio que, incluso, me imagino con dos hijos como fue el caso de mi papá con Martita y conmigo. El tema es que Ricky no quería tener una mujer a su lado, o un hombre, porque sentía que quería que sean de él. Si encuentro a una persona que me encantaría que sea la madre de mis hijos, obvio que sí. Pero llegado el caso, si tengo 27 años y no estoy con nadie por equis razón o lo que sea, sería padre soltero. Y me gustaría tener un varoncito. Me enfoco tanto en el varón porque quiero recuperar esa relación padre-hijo. Quiero vivir esa experiencia".