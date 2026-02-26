"Gomita Alumínica" y "Señor Lengua Floja": Milei volvió a burlarse de empresarios

Con una publicación en su cuenta de la red social X, Milei mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” por Paolo Rocca, de Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, de Fate; y Señor Lengua Floja por Roberto Méndez, de Neumen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/2024275095372366170&partner=&hide_thread=false ¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia (si supieran algo no serían colectivistas) estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?

Es más, defender prebendarios es de corruptos que abogan por violar la libertad y la propiedad.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 19, 2026

“Agradezco profundamente con toda mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, señaló el mandatario.

A juicio de Milei, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, siguió.

El debate al que Milei alude en la misma publicación como “Batalla Cultural”, se enmarca en la polémica por el cierre de empresas nacionales y las críticas que desde algunos sectores empresarios surgieron hacia la apertura de importaciones.

Ayer, Milei había cruzado a Méndez, Ceo de la empresa de Neumáticos Neumen, quien asumió en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas.

“Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, expresó Milei en su cuenta de X.

El enfrentamiento con los industriales involucró semanas atrás al ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo un cruce similar con la industria textil.

El titular del Palacio de Hacienda había calificado de "robo" los precios de la ropa en Argentina y admitió que, por ese motivo, prefería no comprar indumentaria en el mercado interno.