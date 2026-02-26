Espectáculos |

La razón por la que Moria Casán está odiada con Andrea Del Boca: "No sé si se encamaron"

La "one" contó cómo ayudó a la actriz cuando ella fue involucrada en una causa que investigó el uso de fondos del estado. Y como "le pagó" luego la participante de GH.

Moria Casán contó, por primera razón, la razón por la que no guarda buenos recuerdos de Andrea Del Boca, la participante de la que más se habla de Gran Hermano, Generación Dorada. La conductora Las mañanas con Moria, en El 13, aseguró que ayudó a la artista en uno de los momentos más críticos de su vida y que, después, ella le "jugó una mala pasada".

"Cuando hice cuatro meses Intrusos, que fuimos todos a El Corralón a festejar y me llama Andrea del Boca medio desesperada”, recordó, Moria, en primera persona, sobre el contacto urgente que Andrea tuvo con ella, hace más de una década atrás.

Me dice ‘necesito que me ayudes por favor’ y cuando le digo que sí me dice que necesita un abogado porque no querían tomar su caso”, compartió Casán, al aire, sobre el detalle de la conversación que, en su momento, con Del Boca mantuvieron al aire en un momento clave en la vida de la actriz.

“Yo le presenté a Juan Pablo Fioribello que es amigo mío, porque el caso de ella no lo querían agarrar muchos porque era un quilombito”, rememoró, la "one", sobre su accionar, en medio del desperado pedido que le hizo Andrea, varios años atrás, que derivó en un juicio por presunta defraudación a los fondos del estado, del que quedó absuelta el año pasado.

MORIA VERSUS DEL BOCA

“Esa noche lo llamo a Juan Pablo, interrumpiendo mi cena de festejo (recordemos que era el día de su cumple), y él me dijo que sí y tomó el caso. Después no sé si se encamaron”, sorprendió Moria, al aire de Bondi Live, en el programa de stream El ejército de LAM. “Todo ese romance que tuvieron nunca se lo pregunté y con Juan Pablo seguí hablando y con ella muy poco”.

"No tengo relación con Andrea porque un día ella vino a mi programa Incorrectas (él supo hacer Casán, en América) con Ana Chiara y me dijo que iba a decir algunas cosas, que después no dijo. Y que las dijo en otro medio", cerró Casán, sobre lo que sintió como "una traición" de parte de Del Boca.

Moria Casán sobre Andrea Del Boca

