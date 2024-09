Alerta por robos de casas en el Partido de la Costa

En las últimas semanas se registraron diferentes robos a propiedades en las ciudades balnearias que generaron malestar para sus dueños por el rol que cumplen en la promoción turística de cara al próximo verano. A fines de agosto se registraron robos sobre la calle 8 en Santa Teresita, sobre la 14 en Mar del Tuyú, sobre la 68 en la misma localidad y en cercanías a Costa del Este también. Incluso un lector de Diario Popular denunció recientemente el robo en Las Toninas.

Los propietarios no residentes son quienes alquilan al turismo año tras año pero no tienen el acompañamiento en materia de seguridad por parte de las diferentes autoridades locales. Por fuera de la temporada, los dueños mantienen sus viviendas y las preparan para la temporada pero en las últimas semanas enfrentaron desvalijamientos que les provocaron pérdidas millonarias por la reposición de los bienes robados. Recuperar lo robado implica una inversión inesperada que si quisieran recuperarla a través del alquiler implicaría un aumento mayor al que ya deben realizar. Así, muchos se inclinan por vender sus propiedades ante la falta de seguridad para que la reposición no vuelva a ser robada mientras se espera la temporada.

Los bienes robados alcanzan cifras millonarias ya que los delincuentes se llevan inodoros, mochilas de inodoros, bidets, cocinas, calefones, termotanques, televisores, bombas de agua, heladeras y todo lo que encuentren a su paso. La impunidad que denuncian los vecinos es mayor debido a que no son elementos de poco tamaño por lo que deben utilizar algún vehículo para robarlos y el mismo debería ser visto por la policía. Para peor, tal como dieron a conocer medios locales, uno de los propietarios se había trasladado desde Temperley hasta la Costa para realizar la denuncia en la comisaría local y en ese momento un vecino lo llamaba para avisarle que habían vuelto a robarle en su propiedad. En otro de los robos los delincuentes realizaron con total tranquilidad un boquete para poder llevarse los objetos mientras que en otra situación, al regresar, reventaron la puerta de entrada que había sido reforzada.