Almirante quiere dar otro paso para dejar el fondo de la tabla ante Aldosivi

Así, en el marco de la 24ta. jornada de la Primera Nacional, Almirante recibirá nada menos que a Aldosivi, el segundo de la Zona B y que le pelea mano a mano el liderazgo a San Telmo. Será el sábado a las 15, bajo la conducción de Yamil Possi.

Este partido representará la chance de saldar la deuda de local, ya que en esa condición apenas logró un triunfo, en la sexta fecha ante Mitre.

La consigna tendrá que ver con bajarle el peso a esa mochila y para ello, el Aurinegro se apoya en el funcionamiento que va tomando forma. Si bien el 1-0 ante Estudiantes puede sonar a apretado, a que la casualidad hizo mucho esa tarde, lo cierto es que el equipo de Casanova manejó el trámite, siempre fue más que su rival. Y todo a pesar de que debió sufrir en un par de ocasiones, que desperdició Francisco Galván (erró un penal y estrelló una pelota en el horizontal con el Mono Martínez ya vencido) para poner al elenco cordobés en ventaja.

Y como había ocurrido contra el Club Atlético Defensores Unidos, Bazán Vera miró a sus costados y allí estaba sentado en el banco de suplentes, Brian Fernández. A los 25 minutos del segundo tiempo, el DT lo mandó a la cancha y el delantero volvió a responderle con un gol, que volvió a darle los tres puntos al Mirasol. "Siempre les digo que confíen en mí dentro de la cancha. Me siento bien y ahora voy por otra semana igual de trabajo”, señaló Brian Fernández.

"Me pone contento que estemos recuperando a Brian. Se esfuerza mucho en las prácticas. Es muy importante para nosotros”, elogió el técnico Daniel Bazán Vera por los micrófonos de radio Universidad.

En tanto, el delantero agradeció el respaldo del DT. “Estoy contento por las palabras de Daniel. Me ayudan más en lo personal que en lo futbolístico", señaló el goleador, que lleva tres anotaciones con la camiseta de Almirante.

Lo cierto es que el Mirasol tomó aire en Córdoba en función de la pelea de abajo; no pudo escalar en la tabla de posiciones, ya que sigue antepenúltimo junto a Chaco For Ever, ambos con 21 puntos, pero logró sacarle más luz de ventaja a Brown de Adrogué y Atlético Rafaela, que perdieron en la fecha pasada.