Almirante, ante un clásico y la posibilidad del alejamiento de Bazán Vera

Las realidades de uno y otro se diferencian en los números. Por un lado, el Torito de Mataderos, con 45 puntos, enderezó su marcha en el campeonato y hoy está en la pelea de arriba en la Zona B, que lidera el sorprendente Gimnasia de Mendoza de Medrán, mientras que detrás siguen Aldosivi y San Telmo.

La otra cara de la moneda es Almirante Brown, que no ha logrado acentuar amagos de recuperación. Por ello, no es casualidad que hoy navegue en el fondo con 25 puntos, en donde sólo supera a Chaco For Ever (24), Atlético Rafaela (18) y Brown de Adrogué (16).

Tras la derrota de la fecha pasada en Mendoza ante el puntero de la zona por 1-0, la actualidad se puso más espesa en Casanova ante una suerte de bombazo del DT. Es que Daniel Bazán Vera puso en duda su continuidad: “Lo voy a hablar con mi entorno”, avisó quizás aún con las sensaciones a flor de piel.

Si bien se trató de un revés que no debería sorprender, también es cierto que Almirante extendió la racha negativa de tres partidos sin triunfos. "Vamos a pensar primero qué es lo que hacemos. Lo voy a hablar con mi entorno", tiró el Indio.

El equipo no alcanza a darle forma a la recuperación y el DT parece estar fatigado y algo desesperanzado. “No es que no le encuentro la vuelta, sucede que es un cúmulo de cosas. Por eso voy a analizar bien qué voy a hacer y qué es lo mejor para el club”, afirmó y agregó: "Nunca fui egoísta con esta camiseta. Es el club que amo y le debo toda mi carrera”.

A todo esto, habrá que recordar que Daniel Bazán Vera tiene tres meses y medio en el cargo con números flacos. Es que dirigió 17 partidos, con cuatro victorias, seis empates y siete derrotas, aunque habrá que sumarle la clasificación en Copa Argentina ante San Martín de Tucumán, que le valió al Aurinegro cruzarse con Boca.