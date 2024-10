Ante los 52 años de la Universidad de Lomas, sus autoridades aseguraron que "no tenemos nada que festejar"

Tras el veto del presidente Javier Milei, quien en las últimas horas redobló sus criticar al sector, al señalar que "si no quieren ser auditados es porque deben estar sucios" o que la universidad pública nacional hoy "no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y a los ricos", las autoridades de la UNLZ, la primera del Conurbano bonaerense, subrayaron que "no vamos a bajar los brazos".

"Celebramos lo que somos, celebramos nuestra historia: Crecer en comunidad, ofrecer oportunidades, multiplicar sueños, trabajar por una sociedad más justa. No vamos a bajar los brazos. En las aulas, en las calles, en cada lugar donde nuestros derechos tengan que ser defendidos, estaremos", expresó el mensaje institucional titulado "Tu historia, nuestra historia".

Y concluyeron, "porque celebramos lo que somos, hoy no tenemos nada que festejar. 52 años de vida, de cumplir cada día. Somos primera generación de universitarios. No vamos a ser la última".

En el marco del conflicto, por el cual se realizará un paro de actividades este jueves, durante estos días se llevarán a cabo distintas actividades de protesta y en defensa de la universidad pública.

Para este martes está prevista una radio abierta en la Facultad de Sociales, a partir de las 15, y el miércoles habrá una clase abierta en la plaza Grigera, a las 18. El jueves a las 18 se realizará una volanteada y jornada de visibilización en las estaciones de trenes de la Línea General Roca (LGR) de Monte Grande, Lomas de Zamora, Temperley y Burzaco.

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) fue creada el 13 de octubre de 1972. Ese día se sancionó la Ley 19.888 que dio origen a esa institución educativa y a otras universidades en distintas partes del país.

Su historia, sin embargo, se remonta tres años antes, cuando el doctor Alberto Taquini impulsó el Plan de Nuevas Universidades con el objetivo de brindar la posibilidad de estudiar a los vecinos de Lomas de Zamora y las localidades vecinas, y descomprimir las universidades de Buenos Aires y La Plata, principales destinos a la hora de cursar los estudios superiores.