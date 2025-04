Cecconato: "Fue el merecimiento a no bajar los brazos"

El empate llegó gracias a la perseverancia del equipo, que nunca dejó de buscar el gol, algo que fue clave en la reacción final. "Fue el merecimiento a no bajar los brazos. La mayoría de lo que ellos hicieron fue mucho por juego aéreo, lo sentimos, pero no pudimos contrarrestarlo de la mejor manera", explicó el DT interino, visibilizando las dificultades defensivas que sufrió el equipo.

"No es lo que uno vino a buscar. Fue una semana alborotada, pero los chicos estaban bien. Queríamos cambiar un poquito el esquema y creo que nos costó. No encontramos el juego que habíamos tenido en los entrenamientos y que sabemos que podemos conseguir", reconoció Cecconato, consciente de que el equipo no logró plasmar lo trabajado.

A pesar del esfuerzo, Cecconato también destacó que "nos faltó circulación de pelota y generar más juego. Lo tenemos que mejorar", dejando en claro que aún queda trabajo por hacer para recuperar el nivel deseado. La autocrítica estuvo presente, pero también la esperanza de que con trabajo se pueden corregir los errores cometidos.

Sobre su futuro y el de Argentino de Quilmes, Cecconato fue optimista. "El DT que venga se va a encontrar con un buen grupo de chicos y buenos jugadores. Estamos para acomodarnos y seguir dando pelea", expresó, reafirmando el compromiso del plantel y el deseo de seguir mejorando.

Por último, agradeció el apoyo de la hinchada: "Estoy muy agradecido a la gente por bancarme. Me lo demuestran siempre".