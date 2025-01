Argentina tiene el protector solar más caro del mundo

Para arribar a esta conclusión, la consultora Javier Miglino y Asociados relevó el precio de protectores solares en más de 1.200 comercios de 15 provincias de la Argentina, entre el 12 de diciembre y 12 de enero 2025. La comparación se centró sobre tres productos básicos: protectores de nivel 8, 30 y 50, que en conjunto concentran el 99% de este mercado.

"Es un producto que se aplica en la piel para protegerla de los rayos ultravioleta (UV) y se vende en distintas presentaciones (loción, gel o aerosol). Su función es reflejar, absorber y difuminar los rayos UV A y B, evitando que lleguen a la piel y reduciendo sus efectos", explicó Javier Miglino, director de la entidad.

Según señaló, "durante todo el año es importante usarlo pero en verano se torna imprescindible porque ayuda a evitar el envejecimiento prematuro de la piel, reduce el riesgo de cáncer de piel y es especialmente importante para los niños, ya que entre el 50% y el 80% de los daños por rayos UV ocurren antes de los 20 años".

Miglino consideró que por tratarse de un producto de importancia médica, debería estar a un precio asequible para todos los bolsillos, sin embargo no es así. "En Argentina los protectores solares de 8, 30 y 50 cuestan más caros que en otras partes del mundo", dijo Miglino.

Para la comparación se tomaron las 12 marcas principales: Eucerin, Dermaglós, L’Oreal, Cetaphil, Natura, Bagóvit, Aveno, Nivea, Bagóvit, Avon, Lhiderma y Rayito de Sol. En este sentido, se extrajo un valor promedio de $18.000 (nivel 8), $24.000 (nivel 30) y $29.000 (nivel 50).

En el primer caso (nivel 8), mientras el equivalente en dólares en Argentina es de US 18 (tipo de cambio promedio oficial de $1.000 por dólar) en Dubai ese mismo producto cuesta US 16, en Mónaco US 15, en Francia US 14, en Italia US 14, en España US 13, en Brasil US 11 y en México US 10.

En el caso de la protección nivel 30 que en Argentina cuesta US 24, en Dubai se consigue a US 22, en Mónaco a US 20, en Francia a US 18 y en Brasil a US 16. Si se trata de la mayor protección, en el país habrá que pagar US 29 mientras que en Dubai cuesta US 28, en Italia US 22 y en México US 18.

En Argentina se venden unos 50 millones de envases de protector solar de todos los niveles de protección. "El 80% se produce en el país y el resto se importa. En todos los casos, los valores superaron el promedio de las 10 marcas de protector solar más vendidas en Estados Unidos, Dubai, Francia, España, Italia, México y Brasil", afirmó Miglino.

Ante este escenario, el especialista recomendó comprar solamente lo indispensable. Pero reconoció que la inaccesibilidad de este producto tiene consecuencias sobre la salud de las personas que no llegan a pagar su precio, lo mismo que ocurre con otros medicamentos.

"El protector solar es un producto indispensable desde el punto de vista médico, de modo que si se hace difícil adquirirlo y se acrecienten las lesiones cutáneas por la radiación solar", advirtió Miglino.