Argentino ganó y sostiene su racha

Cuando el árbitro del encuentro, Jonathan de Oto, marcó el centro del terreno de juego y finalizó el partido, la única duda que quedó flotando fue si esa diferencia final de dos goles no pudo ser de tres, cuatro o cinco. Es que, salvo por dos intervenciones acrobáticas de Alejo Tello, el Mate no pasó calor en la Barranca. Sí, tuvo muchas oportunidades para ampliar la distancia en el marcador y por falta de precisión o por el arquero rival, no terminaron en gol.

De a poco el Pirata va encontrando un equipo que está mostrando visos de identidad marcada y que puede competir mano a mano con un Colegiales que está en lo más alto. Ayer, el DT paró a Tello; Lando, Juan Vivas, Gerardo Alegre Rojas y Lautaro Suarez Costa; Lucas Arzamendia, Julián Vila, Leandro Gonzalez y Facundo Cipresso; Ángel Stringa y Martínez.

Ahora, el conjunto de La Barranca tendrá que comenzar a preparar lo que será el duelo ante Deportivo Armenio, nuevamente en su reducto de Alsina y Ceballos.