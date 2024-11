Argentino de Quilmes se consagró bicampeón del Clausura en handball

Justamente Perata fue uno de los jugadores que apareció en la Tercera División como una gran promesa en el Mate, por lo tanto revalidó su buen nivel y se complementó con sus compañeros para arrasar de modo absoluto en el certamen: "En febrero no esperábamos todo esto, teníamos otras expectativas, más de asentamiento. El objetivo principal fue ascender luego, siempre expectantes. Todo lo que vino después, inclusive jugar finales en La Casa del Handball, fue una locura absoluta, todavía no me lo puedo creer. Para los fanáticos del handball es irreal, fantástico. Jamás en mi vida jugué una final en un estadio olímpico, así que este logro tiene un valor muy especial".

El joven matero pone su expectativa en ir de movida a lograr todo en la próxima etapa en Segunda: "Ya estamos capacitados para pelear el ascenso en la nueva categoría. Nos re da la talla para lograrlo y s nos mentalizamos bien para ello, podremos alcanzarlo".