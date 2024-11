Atacaron centro de salud de Varela y se robaron hasta las alarmas

Se trata de un hecho lamentable ocurrido en Villa Mónica, que agrede la integridad de los varelenses, que precisan dicho espacio para acudir a consultas médicas, hacerse atender y recibir sus remedios. Los delincuentes aún no han sido identificados y se manejaron con total violencia, ya que no les bastó con agarrar lo que no era suyo, sino que rompieron cuartos enteros.

Ocurrió durante la madrugada del martes, cuando ingresaron al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) de dicho barrio. Claramente hicieron un trabajo de inteligencia y esperaron a que estuviera cerrado, para atacar sin que nadie los delatara. Así las cosas, al menos tres sujetos se metieron y hurgaron en los espacios en los cuales había objetos materiales que tuviesen valor económico.

Se llevaron televisores, hornallas, medicamentos, computadoras y hasta la alarma de prevención que estaba allí. Rompieron puertas, ventanas, dejaron todo tirado y se dieron a la fuga antes de levantar sospechas. Los encargados del lugar se enteraron de lo sucedido a primera hora del martes, cuando fueron a abrirlo y se encontraron con el desastre.

Sobre lo sucedido, en sus redes sociales el intendente Andrés Watson afirmó: “Este acto criminal no solo afecta a las instalaciones y bienes del establecimiento, sino que, lo más grave, pone en riesgo la atención médica de quienes dependen de este servicio. Hoy en día, los recursos son cada vez más escasos y cada bien que se pierde tiene un alto costo. Por eso, les pido que cuidemos lo nuestro entre todos y todas. Desde el Municipio, ya realizamos las denuncias correspondientes y nos ponemos a disposición de las autoridades para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.

La justicia ordenó el relevo de las filmaciones de vigilancia para identificar cuanto antes a los responsables y aplicarles la sanción que les corresponde.