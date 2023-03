Axel Kicillof entregó computadoras del Programa Conectar Igualdad Bonaerense

"El problema más grave que tenemos en educación en la Provincia es la deserción. Los pibes que hacen primaria y secundaria pero que en algún momento dejan los estudios por motivos muy diversos. Cuando un pibe no termina la secundaria eso es un gran fracaso", inició el gobernador.

Y agregó: "Estamos distribuyendo computadoras personales que a partir del día de hoy, cuando la reciben, no son ni del estado ni de las escuelas. Son de ustedes. Les van a decir que no les corresponde, que es por el voto, que es clientelismo. Es su derecho tener los instrumentos para poder seguir estudiando".

Embed

En otro pasaje de su discurso, habló del esfuerzo y el mérito pero con "igualdad de condiciones". "Algunos dicen que el Estado no sirve, que todos los políticos son el problema, que el gobierno no tiene que estar, y que todo lo va a resolver el mercado. Hay que esforzarse un montón y valorar el esfuerzo, pero es muy injusto que ese esfuerzo se haga en condiciones tan distintas".

Y añadió: "El mercado donde quiere poner un negocio lo pone. Donde no hay negocio, ¿no va a haber nada? Nosotros no pensamos eso. Está muy bien el mérito, pero para eso primero tiene que haber igualdad de oportunidades. Y para eso tiene que estar un Estado".

"Hace poquito, los que gobernaban esta provincia, decían "¿para qué hay tantas universidades públicas?" Yo no creo que haya muchas. Tienen todo el derecho del mundo de poder acceder a la universidad. Sino por más ganas que le pongan, no van a poder llegar donde quieren llega. No hay demasiadas universidades públicas, hay demasiado pocas. Cerca de ustedes tiene que haber una universidad pública nacional en Ezeiza", afirmó Kicillof.