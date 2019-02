Banfield: polémica por las pavimentos que traerán inundaciones

Y no era caprichoso el reclamo en torno a las 84 calles de adoquines que se pensaban asfaltar en el distrito, principalmente en Banfield, por lo que los vecinos comenzaron una campaña que derivó en 2500 firmas de todo el distrito el año pasado, pero que ni los ediles oficialistas ni el Ejecutivo encabezado por Martín Insaurralde, tuvieron en cuenta. “Están cajoneadas”, señaló Horacio, uno de los reclamantes y que dejó como ejemplo la calle Rincón, en Banfield Este.

En ese sentido y con imágenes que no dejan dudas, el vecino destacó: “No hubo caso a la oposición de muchos vecinos, yo mismo llevé las firmas y la nota a la intendencia después de que en a fines de 2017 modificaron la ordenanza, se están asfaltando muchas cuadras pero en el caso de Rincón -desde Alsina hacia Arenales-, la carpeta quedó a la altura del cordón y la canaleta es ínfima, si llueve mucho, se van a inundar las casas. Acá planean cosas que no se condicen con la antigüedad de los barrios, sus cañerías y servicios, es el caso de los departamentos nuevos, se tiran casas viejas en zonas donde no se podía construir en horizontal, pero levantan igual. En banfield ya hay muchos casos”.

Asimismo, precisó que “la inseguridad esta en todos lados, también la municipalidad cree que poniendo luces LED o más focos, se acaba el problema. No es así. Y si las calles adoquinadas por donde podías circular a 30 0 40 kilómetros pasadas al asfalto cualquier auto o moto puede dar más de 100 y escaparse sin problemas si se producen hechos de inseguridad, que de por sí, hay en el barrio. No es cierto que asfaltan para descomprimir las avenidas, es parte de algo que no sabían y los concejales aprobaron y de la campaña política con obras rápidas y de las cuales nadie sabe el costo”.

Más muestras de “obras exprés”’ de bajo presupuesto sin planeamiento dicen que tienen los vecinos de esa zona, porque que “lejos están de ser soluciones perdurables, creemos que son peores, las perjudicarán de por vida”, dijo otra fuente vecinal.

Contra las opiniones de asesores comunales, el vecindario banfileño coincide en que “si se hubiera hecho un pavimento, bien terminado, todavía habría aceptación, pero esto es tirar asfalto sin ver si se cubre todo, después aparecen baches, grietas y el parche de por vida”.

Los vecinos, comentaron, además, que “los adoquines años atrás absolvían más el agua, después no tanto porque se aplasta todo, pero poner asfalto y levantar más las calles no es lo quería la gente, menos en los barrios tradicionales”.