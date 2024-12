Biggeri, conforme con su presente en Temperley

Es un DT de experiencia y con un recorrido extenso. En Turdera dio sus primeros pasos como cabeza de equipo y ahora regresa. "Temperley fue el club que me dio la posibilidad de dirigir al más alto nivel. Me abrieron las puertas y siempre les guardé un gran recuerdo por el afecto recibido", expresó Biggeri. También destacó la confianza de la actual dirigencia, integrada por personas con quienes trabajó en su etapa anterior. "No lo tomo como una revancha, sino como la oportunidad de seguir un camino que quedó a medias", agregó.

De cara a la temporada 2025, el entrenador decidió iniciar entrenamientos antes del receso para evaluar el plantel. "Queríamos conocer a los jugadores y analizar la situación para tomar decisiones en conjunto con la dirigencia. Todos los que llegan lo hacen con ganas de estar acá, y eso es clave", remarcó.

Biggeri también manifestó la necesidad de sumar un jugador por línea y dejó abierta la puerta para el regreso de un histórico del club, aunque admitió incertidumbre en torno a la situación contractual de Luis López. "Lo conozco muy bien y no tengo problemas con él. Si se queda, será bienvenido, y si no, le desearemos lo mejor", explicó.

Por último, el DT agradeció el apoyo de los hinchas y reafirmó su compromiso con el club. "Quiero que la gente sepa que van a ver un equipo que dejará todo en la cancha. Mi lema es el grupo por encima de lo individual, y trabajaremos para ser competitivos durante toda la temporada", concluyó.