Buscan prohibir la pirotecnia sonora en la Provincia

La iniciativa fue presentada por el legislador Avelino Zurro y tiene como objetivo proteger a todas las personas que posean sensibilidades auditivas y/o cognitivas especiales, las cuales ven afectadas su salud ante cada una de las detonaciones de los artefactos pirotécnicos.

Se incluye en este padecimiento a niños, niñas, adultos y adultas con determinadas discapacidades o padecimientos, como por ejemplo Síndrome de Down, Autismo, Aspenger, etc.

Además, también se intenta contemplar el sufrimiento de todos los animales con respecto a la pirotecnia sonora. Basta con repasar los miles de casos en los que, por ejemplo, las mascotas se pierden en la búsqueda de una protección o refugio que nunca encuentran debido a los efectos que les produce la pirotecnia.

El diputado Avelino Zurro explicó que “sin dudas el uso de pirotecnia es un arraigo cultural, el cual se ve acentuado en las fiestas como Navidad y Año Nuevo, y muchas veces en eventos o celebraciones”. En ese sentido, el legislador indicó que “lo que no nos damos cuenta y lo que nos tenemos que dar cuenta es que muchas veces la utilización de pirotecnia es un flagelo”.

“Es un flagelo no sólo para los que tienen un accidente utilizando indebidamente la pirotecnia -o utilizando pirotecnia no autorizada-; sino, lo que es mucho más grave, es que afecta a un amplio abanico de bebes, bebas, niños, niñas, adultos, adultas, que por alguna afección de su salud tienen el umbral de sonido sensibilizado. Lo mismo ocurre en las personas con discapacidad que también tienen extrema sensibilidad en sus oídos, como es el caso de quienes tienen Síndrome de Down, Autismo, Aspenger, etc.”, sostuvo Zurro.

Por su parte, agregó la consideración que “desde otro escenario y desde otra mirada, también afecta la vida animal, quienes también se ven afectados por las denotaciones de la pirotecnia. Cientos de perros en nuestros pueblos son irritados y muchas veces hasta se pierden; o sus dueños los tienen que tranquilizar con calmantes para Navidad o Año Nuevo”.

“Nos pusimos a estudiar y detectamos que se da una particularidad: cada Municipio ha reglamentado de la manera que entendía era mejor la aplicación de su poder de Policía. Pero eso lleva a que haya una dispersión y una diferencia de normativas según cada uno de los distritos, cuando la problemática es común”, detalló el legislador pehuajense.

En esa línea, informó que “en el estudio que realizamos en la Cuarta Sección Electoral concluimos, por ejemplo, que Pehuajó tiene una prohibición de pirotecnia sonora; que Carlos Tejedor no tiene absolutamente nada referido a la materia, es decir que en Tejedor se puede tirar cualquier tipo de pirotecnia; que Carlos Casares tiene prohibido absolutamente todo: la pirotecnia sonora y la pirotecnia de estallido con luces; y que General Villegas, si bien tiene prohibido todo, tiene una medida cautelar interpuesta a raíz de un fallo de la Corte- donde dentro de los seis meses tiene que readecuarse porque está mal prohibir el todo”.