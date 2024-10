Celebración a lo grande de escudería de la región en la nueva fecha del Top Race

La estructura lomense no sólo dio el golpe con Josito en San Jorge, sino también en Top Race Series con el uruguayo Gonzalo Reilly, quien ganó el Sprint y sumó puntos interesantes en el certamen, con el Fiat.

En cuanto a Di Palma, llegó a las 289 unidades en el campeonato de Top Race, siendo el campeón vigente. Rossi es su seguidor con 251 puntos, cuando faltan tres carreras para el cierre del campeonato.

Y así es como se puso picante el asunto: Rossi y Di Palma se sacaron chispas en la pista, ya que el pilarense acusó un toque del arrecifeño, que no recibió penalización, mientras que Di Palma admitió que fueron roces de carrera normales, aunque hubo consecuencias en los autos, y así lo explicó el volante del Octanos en Carburando Radio: "En San Jorge me rompió el paragolpes y parte del difusor, él ya había perdido la posición y para pasarlo tenía que tocarlo, pero Rossi me toca de atrás".

Micheloud finalizó tercero en San Jorge en Top Race y también dejó en alto a la escudería sureña y sumó para el equipo de Llavallol, cuidando las espaldas de su compañero de equipo.

Respecto de Reilly, el corredor oriental tuvo un fin de semana de menor a mayor y con excelente producción en el Sprint, con el Fiat del Octanos.

El marplatense Diego Verriello alcanzó el podio en el TR Series, con el Fiat durante la final, mientras que el uruguayo llegó quinto.