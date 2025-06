Charla abierta sobre donación de órganos en Berazategui

El encuentro, supervisado por el intendente Juan José Mussi, fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante local.

"Hace unos 30 años atrás, cuando fui ministro de Salud de la Provincia, se hablaba muy poco del trasplante de órganos. En ese momento, un grupo de profesionales me trajo una propuesta vinculada a este tema y enseguida nos pusimos a trabajar en la creación del CUCAIBA, un Organismo que desde entonces salva vidas", recordó Mussi y resaltó que entre aquellos profesionales de la salud también se encontraba Francisco Leone, actual titular de la entidad y presente en el encuentro.

"Estas actividades son las que te llegan al alma, porque creo que lo más solidario que puede existir en la vida es la donación de un órgano. Por eso, tener este recinto tan lleno de jóvenes me hace sentir muy feliz y orgulloso de Berazategui", destacó.

En el mismo sentido, Leone analizó la importancia de poder llevar adelante estas charlas, "porque no podría existir una política como el trasplante de órganos sin la solidaridad de la gente. No habría posibilidad de dar respuestas médicas si no contáramos con ese tremendo acto de amor que es la donación". Y, a continuación, remarcó: "Que hoy exista el CUCAIBA se lo debemos a Juan José Mussi, quien fue uno de los mejores ministros de la provincia de Buenos Aires".

Por su parte, el secretario de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad, Pablo Costa, explicó que "el objetivo de esta jornada es concientizar y estimular a la comunidad para que sea promotora de este hecho tan importante y solidario, que es la donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea. Berazategui es un municipio donante y tenemos un convenio con el CUCAIBA, lo que nos genera un compromiso que cumplimos con mucho gusto, mediante la realización de charlas y acciones vinculadas al tema". Además, en este marco, el funcionario destacó que "desde su inauguración en 2008, el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo ya realizó 51 trasplantes de córnea".

La reunión también contó con la presencia del director del Servicio de Procuración del CUCAIBA, Rubén Bernardi; integrantes del Gabinete municipal; concejales; y autoridades del Hospital Evita Pueblo de Berazategui.