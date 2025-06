Claypole igualó con Lugano y está afuera del Reducido

Claypole no logró sumar de a tres y dejó pasar otra oportunidad importante para mantenerse en zona de Reducido. En el estadio José María Moraños, igualó 0 a 0 ante Atlético Lugano en un partido sin emociones fuertes, válido por la 15ª jornada del torneo de Primera C. El equipo dirigido por Roque Drago no pudo capitalizar sus intentos ofensivos y terminó cosechando un punto que no le sirve demasiado en la tabla.