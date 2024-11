Combatió en Ucrania, pero resultó herido en Quilmes tras una discusión de tránsito

Se trata de una agresión que pudo haberle costado la vida a Lucas, un joven excombatiente que fue víctima de la locura de un hombre al volante. Lo más serio de todo esto es que quien debería estar demorado en la seccional policial correspondiente para cumplir con la debida sanción, se encuentra aún prófugo y es por ello que piden desesperadamente la aparición de testigos para poder identificarlo. Los altercados viales son frecuentes en el distrito y lamentablemente, la violencia con la que muchos se manejan en el distrito ha provocado varias muertes.

En esta oportunidad, todo comenzó en la intersección de la avenida Mosconi y la calle San Juan, el domingo 3 de este mes a la madrugada, entre las 3 y las 4. Allí iba el damnificado en su motocicleta, hasta que divisó un Fiat Palio parado en medio de la cinta asfáltica. Le impedía el paso y es por eso que al esquivarlo e ir por el costado, se acercó para saber si estaba ocurriendo algo. De inmediato, vio a una mujer llorando, en compañía de su pareja, que tenía entre 30 y 40 años. Se trataba de un problema marital.

Es por dicho motivo que les pidió que se corrieran de la calle, ya que era peligroso y estaban cortando el circuito. Una vez hecho eso, se marchó. Pero la situación se desmadró minutos más tarde cuando el soldado asistió a otro muchacho.

"En el camino me crucé con un motociclista que tenía problemas con su rodado, le ofrecí ayuda y la rechazó, por ello seguí viaje. Esto me recriminó el automovilista, que no le exigí que se moviera como hice con él", indicó el damnificado, que tras eso sufrió una brutal agresión que le dejó una seria herida en una de sus manos. Cabe destacar que el conductor del coche lo pasó y empezó a maniobrar para hacerlo caer.

"Iba adelante mío y cuando lo quería superar me cerraba la marcha, de esta manera llegamos hasta un semáforo donde me amenazó. Allí, cuando me iba a bajar de la moto, me tiró el auto encima y arrancó conmigo y el rodado enganchados en el chasis", explicó angustiado Lucas. Y agregó: "Reaccioné rápido y me liberé aunque la mano me quedó enganchada en el embrague y me provocó las heridas".

La moto fue arrastrada alrededor de 200 metros y la víctima denunció lo ocurrido en la policía. Ahora solicita a quienes estuvieron por la zona que, si conocen al agresor, lo notifiquen ante las autoridades. Si este aparece y se hace cargo de lo que hizo, asegura que levantará la denuncia. Es importante resaltar que sufrió fracturas expuestas en sus dedos y tendones, además de golpes en todo su cuerpo.