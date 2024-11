Country Club Infantil Banfield sueña en grande con sus chicas en el Nacional de gimnasia artística

El certamen mostrará en escena a baluartes entre el Nivel 3 y el 10, la elite, y en la nómina habrá siete damas que intentarán mostrar sus destrezas sobre los distintos aparatos, el suelo, el salto, las paralelas y la viga, todos con sus propias dificultades y técnicas específicas.

"Para llegar a este torneo nosotros competimos durante todo el año en tres Metropolitanos y de esos, las dos mejores notas clasifican para que 12 nenas lleguen al Nacional desde todo el AMBA", señaló la mujer en diálogo con este medio, confiando en remarcar a kilómetros de distancia lo que se hizo en toda la campaña.

Y añadió, ya puntualizando en lo que se diseñó para el itinerario venidero: "Nos preparamos con todo, ampliando el horario de entrenamiento. Y mucho es a pulmón, porque la verdad es que se trata de una actividad que si las nenas tuvieran que abonar por la cantidad de horas reales que ensayan sería demasiado costoso para la realidad económica del país".

Quien le siguió a la saga es su pareja, que señaló lo siguiente, para complementar la idea: "Hoy en el alto rendimiento estamos entre las 20 y 26 horas por semana, algo muy exigente, con mucho cuidado, tanto de nuestra parte como de la familia, especialmente con la alimentación. Por caso, van a la escuela y tienen que llevarse una vianda especial". Y agregó: "La realidad es que tienen mucha carga y ellas responden muy bien, sino no se podría llegar a este nivel".

Rolón, en tanto, volvió a tomar la palabra para explicar las sensaciones previas de las chicas. "Están espectacular porque están muy felices y se alegran cuando a las demás les va bien y eso le suma a cada una en su rendimiento propio. Si una se pone mal y se frustra, la otra la ayuda mucho", indicó.

Villani, por su parte, resaltó: "A todos nos gusta ganar, y queremos ser campeones de todo. Somos ambiciosos en ese sentido, pero lo que buscamos como club y lo que inculcamos a los profes es que las nenas no dejen de aprender, no dejen de subir de nivel. Siempre pretendemos que la nena termine la carrera de gimnasta con su mayor nivel, que no vea su techo".

A lo que la mujer completó afirmando que, no sólo en el torneo que se viene en Mendoza sino en general, las jóvenes "se superen ellas mismas y estén conformes con su trabajo".

¿Quiénes son las niñas que van a ir al torneo nacional? Zoe Del Prado, de 10 años, de la categoría Preinfantil, que viene de ser campeona All Arround 2022 en La Pampa, algo que espera replicar ahora; Sol Enrique (9), de la misma divisional y fue subcampeona metropolitana en esta temporada; Camila Rodríguez Giroldi, de 13 años, infantil y precedente de tercer puesto en el Metro; Mía Corneli, de 19, ya mayor y con antecedentes en nacionales de este estilo; Mía Del Prado, de 14 años y ya en bloque juvenil; Pilar Santoro, de la misma edad y divisional y Maia Gsponer, de 13, en esquema infantil y fue campeona metropolitana.

Más allá de lo que se asoma, hay una historia detrás. Y así lo cuenta Villani: "Arrancamos en 2008 como una actividad dedicada a la escuelita y ahora también sumamos al alto rendimiento contra los mejores clubes de Argentina", aclaró.

Sobre el club que los cobija, ambos protagonistas ponderaron el acompañamiento de la comisión directiva y la ayuda para conseguir materiales, más allá de "limitaciones en el espacio", según coincidieron. "A medida que avanzan las chicas se necesitan más cosas, más técnicas más rebuscadas, y a veces nos quedamos un poco limitados", sentenciaron.

Pero no dejaron de resaltar el esfuerzo general para conseguir los objetivos. "Hace unos años que el club está metido en el deporte, con arreglos, a nivel infraestructura, con el coordinador que ayuda y trabajando en conjunto con todas las actividades", puntualizó el hombre.

Y la mujer puso el foco en lo que falta. "Necesitamos quizás un techo más alto porque hay que hacer acrobacias y eso es un limitante para las chicas, y un espacio cuadrado para la pedana para que las atletas puedan hacer sus libres", afirmó. Y agregó: "Todos los elementos que tenemos los pudimos comprar nosotros con la ayuda del club, recaudando con torneos, con la comisión directiva que nos ayudó en varias cosas".

Y ya miran al futuro. "Somos una actividad en pleno crecimiento. Ningún año dejó de superar al anterior, en cuanto a infraestructura, resultados", sentenciaron.

Villani fue específico. "Estamos llegando a lugares donde solamente lo soñamos. Sabemos que es una disciplina difícil, la más complicada del mundo. Yo vengo del palo del básquet y me gusta el fútbol, y me di cuenta que yo no entrenaba ni un 10 por ciento de lo que entrenan estas chicas", analizó.