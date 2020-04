Crece el incumplimiento del pago de cuotas alimentarias

‘Siempre hubo un número importante de reclamos en cuanto a las cuotas alimentarias, pero se vio incrementado dado que, en muchos casos, se alegó que se no cobró el salario completo o distintas cuestiones que tienen como correlato el dejar de girarle la cuota a la ex pareja’, sostuvo Martello.

Y continuó: ‘Estamos tratando de que no haya impedimentos. La mayoría de quienes están obligados a proveer la cuota alimentaria, lo hacían de contado o vía bancaria, y también alegaron que se vieron imposibilitados. Nosotros expusimos que hay otros métodos de transferencias para no retrasarse por los impedimentos de la cuarentena’.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense indicó, en diálogo con POPULAR, que existe un ‘fuerte problema de conciencia sobre que la cuota alimentaria no es un derecho vinculado a la ex pareja sino a los niños, por eso hay una vulneración a los derechos del niño’.

Cabe rememorar que, horas antes, la Defensoría denunció estos incumplimientos, luego de recibir reclamos de mujeres que tuvieron dificultades para el cobro de estos montos, en tanto que les solicitó a los responsables a que tomen las medidas pertinentes para normalizar la situación.La intervención del organismo se dio por una serie de quejas a partir de casos judicializados en las que son las empresas o dependencias estatales las que retienen al empleado el importe que debe pagar por cuota alimentaria y se lo deben transferir a las beneficiarias, pero que actualmente no están haciendo los depósitos correspondientes.

Bajo esta línea, por medio de un comunicado de prensa, la Defensoría explayó que se ‘detectaron situaciones de personas que no cuentan con una tarjeta de débito y no pudieron cobrar en forma presencial debido al aislamiento (social, preventivo y obligatorio) impuesto para frenar el avance del coronavirus’. Por otro lado, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le explicó a este medio que estos episodios salieron a la luz cuando comenzaron a llegar ‘denuncias individuales’ por parte de damnificadas, aunque ‘entendemos que esos casos representan muchos otros casos: empleadores públicos y privados que no hacen las transferencias y personas que no hacen los depósitos’.

‘Más allá de las dificultades, hoy hay una tecnología que permite mantener ese circuito sin que nada se altere. Obviamente todos se aprovechan de esa situación’, indicó Lorenzino, quien añadió: ‘Lo que más nos preocupa es la urgencia de la continuidad del cobro de esas cuotas para las mujeres, sobre todo para el mantenimiento de los niños’.

Además, detalló que, a raíz de las denuncias presentadas ante el organismo, ‘hemos hecho una manifestación pública para visibilizar la situación y exigirle a la Justicia que tome nota de este tema, que es complejo y muy difícil y, en el marco del aislamiento, esto va a subsistir en el tiempo y hay mucha gente que no va a poder vivir’.

‘Nosotros estamos las 24 horas recepcionando denuncias. La denuncia permite que nosotros nos hagamos cargo de esa en puntual, pero necesitamos una solución más estructural, que entendemos que en este contexto es complejo, aunque sabemos que hay gente que aprovecha esta situación para retacear o manipular los vínculos deteriorados después de un divorcio y los que pagan el costo son los niños’, finalizó el Defensor del Pueblo bonaerense.

De esta manera, quienes deseen presentar su denuncia podrán hacerlo a través de las vías de comunicación oficiales de la Defensoría: por teléfono al 0800-222-5262 o por Facebook, Twitter e Instagram a @defensoriaPBA. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo citado en su web oficial, es un órgano de garantía ‘incluido en la Carta Magna de la Provincia de Buenos Aires a partir de la reforma de 1994, mediante su artículo 55’.Entre sus competencias se incluyen tanto ‘las acciones preventivas como las reparadoras’. Entre las primeras, tiene la atribución de ‘investigar, criticar, opinar y recibir denuncias, requiriendo para todo esto la colaboración de los órganos del poder político’.

En lo concerniente a las segundas, en tanto, puede hacer uso de su ‘legitimación procesal para demandar, ante organismos jurisdiccionales, las violaciones contempladas en sus facultades, aunque su rol primordial es el de colaborador crítico y no de litigante, pues la Defensoría tiende a evitar los costo’.

ADEMÁS:

Estafas por Internet durante la cuarentena: cada vez hay más denuncias

El Gobierno renovará el programa de Precios Cuidados para 310 productos