Denuncian que los policías desafectados filtraban información a legisladores libertarios

Según el funcionario, la investigación interna reveló que los efectivos filtraban información sensible sobre operativos y usaban recursos oficiales en actividades partidarias.

“No estamos persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino sancionando acciones que están prohibidas para quienes visten el uniforme”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.

La denuncia anónima que dio origen al caso fue presentada ante Asuntos Internos y detalla la relación de un grupo de policías con Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. Alonso aseguró que existía “una estructura paralela que funcionaba como consultora política” y agregó: “No se puede permitir que un policía retire información y la facilite a legisladores nacionales”.

El ministro también señaló que se utilizaban oficinas y salones policiales para reuniones políticas, lo que calificó como una grave violación a la institucionalidad de la fuerza. “La denuncia aportó registros informáticos y testimonios precisos. Por eso, los involucrados pasan a disponibilidad para que no interfieran en la investigación”, explicó.

“No se echó a nadie, hay una desafección. Significa que pasan a disponibilidad y dejan sus cargos para poder investigarlos. No por su simpatía política. Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción de política partidaria. Eso está prohibido”, afirmó Alonso.

La denuncia señala una connivencia explícita de los jefes policiales con Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y actual candidato de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral. Alonso apuntó: “Tenemos un grupo de la policía y un jefe que tiene relación con Bondarenko —son compadres, fueron testigos mutuos en un juicio de usucapión de unos terrenos que compraron en City Bell—. Un policía que no tiene representatividad en su carrera, lo que tenía que ascender en 30 años lo hizo en seis años. Más casta, imposible”.

“La denuncia surge de alguien dentro del mismo grupo. Es quien manda la información. Eso llega cuando se conoce la candidatura de Bondarenko. No creo que la ministra estuvo al tanto, no lo sé. Pero un policía retirado no puede comandar ni tener reuniones con policías en funciones. Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras. La responsabilidad es del jefe de la policía que subordinó a otros oficiales a ese armado”, destacó.

El jueves el ministro de Seguridad bonaerense cruzó con dureza a su par nacional Patricia Bullrich por justificar el involucramiento de los policías en actividades políticas partidarias.

“Se equivoca la Ministra (Bullrich) al alentar una instancia de politización; yo no sé, tal vez ella los conoce a estos muchachos o no. No sé si fue parte de algo de todo esto o no, pero me parece que este no es el camino. Hay una ley que es clara, que dice que la policía no puede en política partidaria”, dijo Alonso en declaraciones radiales. El ministro enfatizó: “lo que tenemos que hacer es profesionalizar a la policía, no politizarla”.

Alonso se refirió en esos términos al caso de los 24 policías investigados por un intento de “golpe institucional”, según dijo el ministro, vinculado a Bondarenko.