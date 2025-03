Crece la distribución de material de explotación sexual infantil en la región

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio consideró vital la labor mancomunada con organizaciones internacionales, no solo para colaborar en la denuncia e investigación de los mencionados delitos, sino que también en brindar asistencia, como por ejemplo apoyo psicológico, a las víctimas.

En diálogo con este medio, el titular de la dependencia judicial, Daniel Ichazo enumeró que, durante “el año pasado, efectuamos 400 allanamientos en causas vinculadas con la distribución de material de abuso infantil dentro del Departamento Judicial de Quilmes, que engloba a ese distrito, Florencio Varela y Berazategui”.

Ichazo destacó el acompañamiento de entidades sin fines de lucro como “la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), cuyo trabajo consta en indagar y detectar la repartición de contenido pornográfico infantil en las redes sociales, como Facebook e Instagram”.

A propósito, recordó “la detención de un hombre de 40 años en localidad varelense de Bosques, al que le encontramos cinco archivos comprometedores, en ellos, detectamos la presencia de un menor, cuya identidad no pudimos establecer”. “Este procedimiento formó parte de los 20 que ya efectuamos en el año, por lo que creemos que vamos a superar la cantidad de 2024”, contó.

Rememoró que “la familia del involucrado no sabía sobre su comportamiento” y es “porque no hay un patrón visible que demuestre su inclinación hacia la pornografía infantil”. No obstante, hay especialistas, como psicólogos, que “están estudiando si existe algún patrón que lo detecte”.

El fiscal mencionó la labor conjunta con Tim Ballard de la Organización No Gubernamental Aereal Recovery, asociación reconocida que rescata a víctimas y brinda apoyo, como por ejemplo, psicológico.

“Para nosotros es satisfactorio que vengan personas del exterior a ver cómo trabajamos, nosotros realizamos una tarea que requiere un trabajo en conjunto con diferentes esferas sociales, debido a la seriedad del problema”, dijo.

A modo de cierre, reveló que “Tim Ballard es activista y antiguo agente especial en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en quien se inspiró la película Sonido de Libertad”.