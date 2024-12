Defensa y Justicia quiere sumar a dos volantes de San Lorenzo

El paso del mercado de pases todavía no tiene ninguna bomba rutilante en la Liga Profesional de Fútbol, pero si ya sorprendió con sus primeros pasos. Y a la espera de jugar el encuentro frente a Unión de Santa Fe, una verdadera final para las aspiraciones de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, la CD ya ofertó números concretos al Ciclón.

En primer lugar, el ofrecimiento del Halcón por el extremo fue de 1 millón de dólares por el 50 por ciento de su ficha, mientras que por el mediocampista central, el elenco de Florencio Varela ofertó 1 millón y 200 mil de la moneda extranjera, también por la mitad del pase. Hasta el momento, no hay mayores avances al respecto porque los propios futbolistas no estarían del todo interesados en dejar el elenco de Boedo. A su vez, los números no alcanzan a satisfacer las expectativas de la dirigencia del Cuervo.

Por otro lado, un ítem que puede revalorizar el interés y llevar alguna de las negociaciones por buen puerto, tiene que ver con el dinero que desde el Matador adeudan: el club aún no pagó los 600 mil dólares por Nicolás Tripicchio, uno de los jugadores más regulares del campeonato.

Desde lo organizativo, según lo publicado por la Asociación del Fútbol Argentino en el boletín oficial, los clubes podrán inscribir futbolistas entre el 20 de enero y el 16 de febrero, por lo que aún se vendrán semanas de mucho diálogo.

A su vez, lo que ocurra ante el Tatengue podría ser trascendental o no para tener la herramienta de negociación y sobre todo el ingreso económico desde la Conmebol.