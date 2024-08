Delincuentes maniataron y encerraron a anciana de 88 años para robar en su casa

Nuevamente, los delincuentes ponen en jaque a los ciudadanos y los obligan a vivir con miedo, incluso estando dentro de sus casas. Los episodios delictivos no paran de aumentar y, en las horas previas al asalto a la jubilada, a un hombre lo balearon debido a que los mismos hampones no encontraron nada para sacarle en su domicilio. Le dieron un tiro en la cadera y debió recibir asistencia médica. Así las cosas, reclaman más rastrillajes, presencia de los agentes e intervención de la Justicia.

Todo comenzó en la madrugada del miércoles, cuando un grupo de tres ladrones ingresó a una vivienda situada en la intersección de la calle Contreras entre Monteagudo y Alberdi, en la cual reside una mujer mayor. Estaba descansando y fue sorprendida por los cacos, que sin mediar palabra la redujeron y le exigieron que entregase dólares. La mujer, que no disponía de ello y solo tenía algunos ahorros, les dijo dónde podían buscar. Sin embargo, al ver que era poco el monto, revolvieron cada rincón del lugar en busca de más billetes.

Tiraron muebles, abrieron roperos y se llevaron electrodomésticos, además de otros aparatos tecnológicos, como así también joyas. No solo fue el robo, sino que causaron destrozos que serán difíciles de reparar. Pero antes de irse, cometieron algo aún más grave con la propia víctima, que ya estaba completamente asustada y había cooperado con ellos para no sufrir las represalias.

La encerraron en su propio baño, le ataron las manos y la dejaron incomunicada para que no alertara a las autoridades y así poder fugarse impunemente. De hecho, fue encontrada a las pocas horas por un familiar que acudió a su domicilio luego de haberla llamado en varias ocasiones y que ella no atendiera. Al ingresar, se dio cuenta de que estaba en estado de shock, con una crisis de nervios, y llamó al 911 para pedir auxilio, además de al SAME para que la atendieran.

Al llegar uniformados de la seccional primera, que queda a unas pocas cuadras del lugar del ilícito, hicieron un rastrillaje que no tuvo resultados y, en conjunto con la fiscalía de turno, trabajan con las imágenes de las filmaciones de monitoreo.

Por otro lado, la anciana fue trasladada al Hospital Mi Pueblo debido a su estado de shock, pese a no tener lesiones físicas. Se encuentra fuera de peligro, pero tanto ella como sus familiares y los propios vecinos, están atemorizados.