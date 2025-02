Denuncian que reclamos por apagones se cierran aunque continúen

En este sentido, exigió un mayor control a la firma ya que consideró que su pedido se trata de una "urgente necesidad" ante las demoras que incurre a la hora de brindar una resolución definitiva.

El ombudsman recalcó que "es hora de entender que el suministro eléctrico es un derecho humano" y citó que "cuando se corta la luz, los usuarios necesitan que se restablezca el servicio de inmediato, ya que pierden mercadería por la interrupción de la cadena de frío, muchos deben refrigerar medicamentos y, en jornadas de altas temperaturas, ni siquiera pueden encender un ventilador".

Ante esto, pidió que la firma no sólo garantice la normalización de su servicio, sino que también una mayor revisión por parte del jefe de la unidad operativa de Avellaneda.

Con respecto a ese punto, recomendó verificar que los trabajos realizados por las cuadrillas sean realmente concretados y no solamente reportados como finalizados sin haber ofrecido una real salida a la problemática de los cortes de luz.

A modo de cierre, repasó que "hoy pagamos facturas de luz con montos altísimos, por lo que no se puede concebir la falta de atención y el maltrato hacia los usuarios". "La empresa muestra su eficacia únicamente para aumentar tarifas, pero no para brindar un servicio adecuado. Esto no puede seguir así", finalizó.