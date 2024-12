Denunciaron a sujeto que estafa con colectas solidarias en Varela

Si bien no es una nueva modalidad de estafa, ya que todas las plataformas digitales tienen a cibercriminales que actúan de dicho modo, no deja de sorprender la crueldad que manejan estas personas a quienes no les importa absolutamente nada. Es por eso que diversos damnificados empezaron a dar aviso para que, mientras trabaja la Justicia en el caso, no sigan cayendo en la trampa.

Todo comenzó con un largo testimonio que un usuario llamado Daniela Denis Ríos empezó a publicar por Facebook. En el mismo utiliza la foto de una niña enferma de cáncer y como título para llamar la atención pusieron “Dios mío. Una ayuda gente: estamos desesperados”. Así las cosas, escribieron una historia falsa y cruel que ponía en el foco a una menor de edad.

Dijeron que eran los padres de la nena, vivían en Venado Tuerto y habían llegado a Florencio Varela para que ella se tratara un cáncer, pero no habían podido curarla. Es por ello que, supuestamente, los médicos les dijeron que eran las últimas horas de la pequeña y, en sintonía, querían traer a los familiares para despedirla, pero que no tenían plata para los pasajes.

Esto lo copiaron en varios grupos de redes sociales y adjuntaron los datos para transferir a una cuenta bancaria, que estaba a nombre de un vecino de Florencio Varela. El estafador, hizo caer a muchas personas con su relato y es por dicho motivo que las víctimas empezaron a avisar que le dejaran de transferir. No saben qué cantidad de dinero hizo de manera ilícita, pero hay decenas de damnificados.

Se dieron cuenta que había utilizado muchas imágenes de otros niños y que siempre actuaba bajo la misma modalidad. No era este único caso, sino que también lo hizo con bebés y otros menores.

El caso lo llevaron a la Justicia y toda la información disponible fue aportada a las autoridades, que ya trabajan en el tema. Es importante chequear a quién enviarle dinero en medio de una gran cantidad de colectas solidarias verdaderas, y algunos hampones que se aprovechan de la bondad ajena.