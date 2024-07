Desde Tristán Suárez ratificaron a Pancho Martínez

Es lógico que el revuelo que genera que un grande del ascenso como Quilmes esté en la búsqueda de entrenador, y máxime si se apunta a un DT que ha logrado mejoras significativas y que, por el momento, no está peleando en lo alto de la tabla. Por eso, por trascendidos, Vergara aclaró: "Eso fueron inventos que se instalaron de afuera. Tuvimos una reunión para poder llegar a un acuerdo con respecto a cuestiones de trabajo, nada más. Llevo muchos años en el fútbol y estoy acostumbrado a que se instalen rumores sin fundamentos. Nuestro entrenador seguirá siendo José María Martínez y estamos contentos de tenerlo en nuestro club. La campaña que viene haciendo es extraordinaria".

Además, el mandamás del Lechero no solo puso confianza en la palabra de Martínez, sino que habló de sus colegas cerveceros. En este sentido, en diálogo con Deportes del Sur, remarcó: "Conozco a la dirigencia de Quilmes y sé que nunca irían a buscar a un técnico con trabajo. Son gente con respeto a sus pares. No sé quién instaló el rumor, pero no hubo nunca chances de que nuestro entrenador se vaya. Por suerte ya está todo aclarado, pero a esta altura de mi carrera como dirigente me sigue sorprendiendo que digan cosas alejadas de la realidad".