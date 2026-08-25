Detuvieron a dos implicados en asesinato de efectivo de la Policía de la Ciudad

Con autorización del Juzgado de Garantías 1 de Morón, se realizaron seis allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Moreno, con la colaboración de la Dirección de Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón. Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos Matías Iván Moya, de 24 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho, y Kevin Nahuel Chávez, de 23 años, sindicado como quien habría conducido el vehículo utilizado durante el episodio.