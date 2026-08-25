Detuvieron a dos implicados en asesinato de efectivo de la Policía de la Ciudad

Fue el resultado de la investigación de la Comisaría 4ta. de Libertad, quienes utilizaron imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo.
En el marco de una investigación por el homicidio del oficial mayor Ariel José Luis Martínez, de 32 años, de la Policía de la Ciudad, ocurrido a principios de este mes en Libertad, partido de Merlo, personal de la Policía del distrito logró avanzar en el esclarecimiento del hecho y concretó la aprehensión de dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
La investigación fue impulsada por efectivos de la Comisaría 4ta. de Libertad, quienes realizaron distintas tareas investigativas y analizaron imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo del Municipio de Merlo. Así, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados y establecer seis domicilios vinculados con la investigación.
Con autorización del Juzgado de Garantías 1 de Morón, se realizaron seis allanamientos en domicilios ubicados en el partido de Moreno, con la colaboración de la Dirección de Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón. Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos Matías Iván Moya, de 24 años, señalado como uno de los involucrados en el hecho, y Kevin Nahuel Chávez, de 23 años, sindicado como quien habría conducido el vehículo utilizado durante el episodio.
Durante los operativos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con siete municiones, prendas de vestir coincidentes con las utilizadas durante el hecho, seis teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación. En otro de los objetivos se incautaron además una funda para motocicleta, un teléfono celular y vestimenta vinculada con el episodio.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Martín Cappello, avaló las aprehensiones y dispuso el traslado de ambos involucrados a sede fiscal. La investigación continúa con el objetivo de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y esclarecer por completo las circunstancias del homicidio.