Fernando Espinoza acusó a Milei de atentar contra la salud de los argentinos

“El sistema de salud pública se ve cada vez más sobrecargado y usted lo castiga más aún con las retenciones indebidas que hace de fondos que son de las provincias y de los municipios. Además, eliminó el Plan Remediar y dejó a 20 millones de argentinos sin medicamentos gratuitos”, remarcó Fernando Espinoza.

“Nosotros hacemos y haremos todo lo que podamos para garantizarle a nuestras vecinas y vecinos la atención de su bien más preciado: sus vidas y salud”, aseguró el intendente de La Matanza.

Y exhortó al Presidente: “Javier Milei, ante la proximidad de la visita de Su Santidad el Papa León XIV, con humildad le recomiendo leerlo y escuchar sus reflexiones, en especial cuando dice que 'La salud no puede ser un lujo para unos pocos, sino que es una condición esencial para la paz social'”.

Finalmente, Fernando Espinoza recalcó: 'La cobertura sanitaria universal no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo moral para las sociedades que quieren definirse como justas. La protección y el cuidado de la salud deben ser accesibles a los más vulnerables, porque así lo exige su dignidad".