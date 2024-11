Detuvieron a sujeto que robaba celulares y le incautaron once dispositivos

Gracias a las nuevas tecnologías, existen más herramientas para impedir que los malvivientes se salgan con la suya. Esto es lo que le pasó al acusado, que fue localizado por las autoridades y terminó tras las rejas, con varios aparatos electrónicos encima, aunque no pudieron encontrar su arma. Para colmo, todos los ilícitos cometidos habían sido violentos y, si bien no hubo heridos reportados, los damnificados quedaron shockeados, sobre todo la última de ellas, que fue quien decidió contactar al 911.

Todo comenzó cuando el ladrón, de 30 años, fue a un local situado en Camino General Belgrano 7723. Allí se encuentra una dietética, a la cual se metió para robarle el celular a una empleada. Le mostró la pistola y ella no opuso resistencia. Tras eso, se fue corriendo y se subió a un auto que no lograron identificarlo en un primer momento. La víctima no se quedó de brazos cruzados y llamó sin dudarlo a la policía.

Efectivos del Gabinete Técnico de la Seccional Tercera de Juan María Gutiérrez recibieron la notificación y empezaron a localizar el dispositivo móvil. Hoy en día, a pesar de que existen robos a diario, hay maneras más certeras de poder recuperar ciertos teléfonos, teniendo en cuenta que hagan lo que hagan, los chorros no pueden desactivar la ubicación. Así las cosas, dieron rápidamente con el paradero.

El aparato estaba en la intersección de las calles Húsares y Francia, en Quilmes, y hasta allí fueron los uniformados. Lograron aprehenderlo y lo trasladaron a la comisaría. Cabe destacar que este no opuso resistencia. Sin embargo, lo que les llamó la atención fue que portaba otros 10 celulares, además del de la última damnificada. Al chequearlo, dieron cuenta que había cometido un raid delictivo por la zona en el mismo día y había más perjudicados de lo que creían.

Por otro lado, le secuestraron el auto en el que se movía, un Renault Stepway color negro, con el que había realizado todos sus asaltos. Así las cosas, el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 4 de Berazategui y empezaron a convocar a las víctimas para que puedan recuperar sus pertenencias. En sintonía, el caso quedó caratulado como “Robo” y se esperan avances en la investigación para que este reciba su merecida sanción.