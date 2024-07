Dock Sud visita a Acassuso y quiere levantar cabeza

El Darsenero padece un estigma: juega bien, pero no gana. En los dos empates, ante Villa Dálmine y Colegiales, fue superior. En las derrotas, mereció un empate. Por eso, desde el club ratificaron la presencia de Matías Córdoba en el banco de los suplentes y creen que más temprano que tarde, el equipo saldrá adelante.

Sin formación confirmada, el Docke iría con un mínimo de dos modificaciones respecto de los once que jugaron hace una semana.

Por otra parte, a través de una asamblea de socios y con total respaldo, Hernán Svizer fue ratificado como máxima autoridad de Dock Sud, en un encuentro marcado por la unidad y el proyecto común. "Siempre con alegría y mucha responsabilidad. No me voy a cansar de decirlo, además de dirigente somos hinchas y por eso tenemos doble responsabilidad. Esto es un orgullo, estoy totalmente agradecido con el socio que respalda esta comisión de cara a lo que viene por delante", aseguró el presidente en Deportes del Sur.

Además, respecto del momento deportivo, confirmó: "Con Matías Córdoba estamos muy contentos, vienen llevando un trabajo espectacular. Hay un trabajo sensacional que a veces que si no están los resultados no se nota pero hay algo que no podemos perder de vista que a los clubes del ascenso muchas veces le faltan recursos y cuando se consiguen tratar de administrarlo bien. Nosotros tenemos en cuenta muchas más cosas además del resultado que es importante lógicamente y determina pero no es lo único".