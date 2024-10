El ex arquero Mariano Andújar, nuevo manager deportivo de Banfield

El Taladro aún no definió el equipo que se las verá contra el Canalla en el Gigante de Arroyito, pero el DT y e plantel sí recibieron la visita del flamante presidente Mariotto, de 26 años y el más joven de la historia, junto al nuevo Manager Deportivo, Andújar, el cual acaba de firmar contrato.

Según un comunicado oficial emitido por Banfield, Andújar cuenta con el conocimiento necesario para llevar a cabo tal función, ya que "el ex arquero es Máster en Dirección deportiva en el Sports Business Institute y obtuvo una Diplomatura Universitaria en Dirección deportiva en la FAA, graduado en Asesoría deportiva en Wake Up, y tiene credencial Conmebol de Director técnico". Por si fuera poco, el ex golero habla tres idiomas.

Andújar llevará a coordinación del fútbol profesional y juvenil, junto a un equipo especializado en scouting, pero esto no interferirá en las actividades de Cristian Lucchetti, quien continuará en otras funciones en el club y de manera colaborativa ayudará al ex Estudiantes.

De hecho, el propio Andújar lo propuso en diálogo con Radio La Red: "Lucchetti está a full con el plantel profesional. Lo primero que le dije a Mariotto es que Cristian debía quedarse, tenemos que alzar la vara y buscar un Banfield mejor. Por mi parte tengo la cabeza en ser Manager y por contrato tienen prohibido ofrecerme ser técnico".

Sobre su nuevo rol en el fútbol argentino, y su llamado en Banfield, indicó: "Me enorgullece que se hayan fijado en mí, sabiendo que no estoy identificado con el club. Me gusta el desafío y quiero hacerlo, que vean que soy capaz".

Y bancó la dirección técnica del DT uruguayo, al remarcar: "Munúa tiene contrato y tenemos que estar alineados en apoyarlo".