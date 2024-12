El Granate quedó a un paso de la clasificación a la Copa Sudamericana

El Granate suma 58 unidades y marcha en el puesto 11 de la tabla general, el último que brinda plaza para el certamen continental, y la expectativa es volver a esa excursión que lo tuvo a tiro de la gloria este 2024, cuando frenó su itinerario en semifinales al perder con Cruzeiro de Brasil.

Los conducidos por Ricardo Zielinski dejaron sin oportunidad matemática a su rival de turno, que estaba en el mismo trance, y ahora la mira se posa en Barracas Central, en el capítulo final del itinerario, a sabiendas que si se logra ganar ya estará sellada la historia, aunque todo se puede precipitar de antemano con otros tanteadores.

¿Por qué? Platense visita a Huracán, uno de los encumbrados y con chances de título, y si acaso pierde ya no podrá darle caza al club de la región, actualmente en un lapso de cuatro puntos. El Calamar, ahora en el puesto 13 del escalafón, es el que probablemente sea el primero de los que no ingresen a la grilla copera, dado que el 12, Defensa y Justicia, no está ingresando pero se le va a habilitar un cupo por el que abra el que sea campeón del torneo.

Por eso la mirada hacia atrás en Lanús es hacia la entidad de Vicente López, al que habrá que prestarle atención a lo que haga con el Globo. Y si vence todavía la clasificación estará en incertidumbre, y se determinará todo en la fecha 27 del calendario.

Y también a otro al que hay que observar es a Argentinos Juniors, que chocará con San Lorenzo en La Paternal y si gana ese cruce estará a tres puntos del Grana y, como tiene mejor diferencia de gol, podría alcanzarlo, pero siempre dependiendo que se pierda en la última.

Por lo pronto, en la zona lo que disfrutan es el presente positivo, dado que se venía de ganar el Clásico del Sur ante Banfield por la mínima diferencia y ahora se selló otra satisfacción con un conjunto cordobés que siempre es difícil pero al que se derrotó sin mayores inconvenientes con suma efectividad en el complemento.

Allí se mostró simpleza en el manejo del balón y otra vez la jerarquía de algunos hombres que invitan a ilusionar con una performance similar en 2025, con nuevas metas planteadas.

Por eso, mientras se analiza el cotejo con el Guapo, ya también se perfila qué se hará con el mercado de pases que se asoma y cuál podría ser el plantel para un año intenso, si acaso se concreta el acceso a la Sudamericana.

Una incógnita mayúscula es lo que pueda suceder en el banco de suplentes, pues no es segura la continuidad del DT y más aún todo dependerá de los movimientos que hagan los dirigentes, una vez sentenciada la definición política, con la conducción que tome las riendas en la institución desde enero, con Nicolás Russo a la cabeza y ya sin Luis María Chebel.