El intendente de San Isidro destacó la instalación de cámaras en el centro comercial

"No sólo estamos renovando las cámaras con la última tecnología, sino llegando a zonas donde no había cobertura. En pleno centro comercial de San Isidro, una de las áreas más transitadas del distrito, llamativamente no había cámaras; desde hoy eso se termina” explicó el intendente Ramón Lanús, que recorrió la zona con el asesor general de Gobierno y primer candidato a concejal, Jorge Pana Alvarez. “A pesar de que la seguridad es una responsabilidad provincial, nos estamos haciendo cargo para que los vecinos puedan vivir sin miedo. Estamos reforzando las patrullas municipales con más agentes, más móviles, más equipamiento y más tecnología”, cerró.

Con la idea de monitorear íntegramente cada uno de los corredores comerciales y gastronómicos, el Municipio instala cámaras multisensor con visión nocturna y resolución 4K, que permiten hacer un seguimiento de los delitos que se cometan en la vía pública, con el objetivo de tomar imágenes más nítidas y asistir de manera más rápida y eficaz con la Patrulla Municipal.

Actualmente, la colocación de estos dispositivos se realiza en la intersección de las calles Belgrano y 9 de Julio -a metros del mástil del centro comercial-; Leandro Alem y Marín; Rivadavia e Ituzaingó; Rivadavia y Martín y Omar; Chacabuco e Ituzaingó; Y Chacabuco y Martín y Omar. En esta etapa, se instalarán unas 17 cámaras, de esta manera el municipio superará las 600 con la nueva tecnología. Además, se cubrirán los centros comerciales y sus alrededores en Martínez, Beccar, Villa Adelina y Boulogne.

En paralelo, se renueva el tendido de 250 kilómetros de fibra óptica para que el nuevo sistema pueda llegar a todas las zonas. La tecnología de las nuevas cámaras permite un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas. Este nuevo sistema hace foco en: la efectividad para incrementar el esclarecimiento de delitos; la celeridad en la obtención de evidencias; y la integración, al fusionar en un sistema las imágenes obtenidas por diversos sistemas de vigilancia municipal. Además el sistema permitirá una mayor prevención y disuasión del delito, así como una respuesta policial más rápida y eficiente; y facilitará la investigación, reduciendo los puntos ciegos en áreas urbanas.

Cuando finalice la instalación de cámaras, el Municipio de San Isidro duplicará el sistema actual y llegará a 2.646 dispositivos en total, con un promedio de 9 cámaras cada 1.000 habitantes.