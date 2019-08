El Municipio de Malvinas Argentinas incorporó diez nuevos patrulleros para Protección Ciudadana

El jefe comunal afirmó: “Estos diez nuevos móviles se suman a los diez más que ya habíamos incorporado este año, llegando a casi 35 móviles propios en esta gestión. Este trabajo se suma a la labor cotidiana que llevamos adelante junto a las fuerzas de seguridad, tanto provincial como nacional, para generar más prevención en nuestro Municipio”.

La comuna trabaja por más seguridad, no solo con la incorporación de nuevos móviles. Nardini dijo: “No es solo más patrulleros, el nuevo COM dentro del Polo de Seguridad, más cámaras o más fibra óptica en diferentes lugares, sino también invertir en la recuperación del espacio público para que se vuelvan lugares seguros, las luminarias LED que pudimos poner invirtiendo casi 300 millones de pesos en todo el distrito, los tres nuevos polideportivos para que se generen más oportunidades en la contención de muchos jóvenes. Todo eso tiene que ver con un acompañamiento continuo”.

Para finalizar, el intendente aseguró que el objetivo es lograr alcanzar el nivel de prevención que hay en otros distritos: “Siempre miramos con buenos ojos la política de prevención del Municipio de Tigre que está a la vanguardia. Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad nosotros tenemos el mismo índice de inseguridad que Tigre. Obviamente un solo delito ya es un problema y hay que tratar de evitarlos, pero nosotros tenemos muchas menos herramientas y estar equiparados a esos niveles es un aliciente. Quiere decir que vamos por buen camino y por eso seguimos trabajando”.