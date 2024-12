¿El Pipa Benedetto llega a Defensa y Justicia?

Benedetto confesó que le prometió a su hijo menor retirarse en Defensa y Justicia y ve con buenos ojos un pronto regreso al fútbol argentino.

El berazateguense se encuentra en Querétaro de México, pero las lesiones complicaron su panorama y no logró el rendimiento y el rodaje esperado en la temporada, por lo tanto busca mirar el horizonte en nuestro país.

Por sus recientes declaraciones, el Pipa Benedetto sueña con volver al Halcón y darle una alegría a su familia, que lo bancó en los primeros tiempos en que jugó en el Halcón, en 2010, cuando el club varelense militaba en la Primera B Nacional.

En diálogo con un programa de LN+, Benedetto manifestó su buen trato y conexión con la casta verdeamarilla y con la directiva de siempre: "Diego Lemme, el presidente, es una persona a la que quiero mucho y con la que siempre tuve una gran relación. Mi hijo me pregunta seguido si me voy a retirar en Defensa, y la verdad es que me encantaría darle ese gusto".

En cuanto a Lemme, este fin de semana fue distinguido con el premio Simón Wiesenthal 2024 por "su compromiso con causas solidarias e inclusivas, tomando el fútbol como herramienta de visibilidad para difundir causas nobles".