El triunfo en el clásico le dio algo de paz a Almirante Brown

Por ello, el Fragata Presidente Sarmiento asomará más calmo el sábado a las 15.30 cuando el Mirasol reciba a un alicaído Temperley por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional, y que tendrá a Felipe Viola en el arbitraje.

Había dicho que iba a pensar si seguía tras la derrota en Mendoza, luego de Chicago el plantel se rebeló y todo parecía indicar que sus días en el Mirasol estaban contados. Pero, Daniel Bazán Vera resurgió de las mismas cenizas y sacó a florecer su “paternidad” sobre Deportivo Morón: “No me ganaron nunca”, tiró exultante el entrenador aurinegro.

Y recordó sus días como jugador, con la 9 en la espalda: “Les metí cinco goles en seis partidos”, enfatizó el DT que atesora otro clásico en el bolsillo. “Soy el jugador que, en este clásico, les metió cinco goles en seis partidos. Y es la primera vez que ganamos en esta cancha ¿no?”, bromeó.

Claro que la semana previa al cruce con el Gallo no había sido nada simple en Casanova. “Los clásicos se ganan, no se analizan. Optamos por no hablar en la semana y hacerlo en la cancha. Y los jugadores lo demostraron, hablaron muy bien, por el sacrificio y las ganas que pusieron”, añadió el DT.

De todos modos, Bazán Vera admitió que “no tuvimos una semana muy normal. Yo siempre digo que el club y la institución están encima de cualquier persona. De Bazán Vera, de Maxi Levy, de los jugadores... No hay ni jugadores ni técnicos que sean más importantes que Almirante Brown”.

A pesar de las diferencias que había surgido y que no se sabe si se sanaron, el festejo en cancha de Morón fue toda una señal. “Los jugadores me fueron a buscar para festejar con ellos y entregarle la victoria a la gente”, expresó el ex artillero.

A su vez, Brian Fernández, quien también le había marcado al Gallito en el choque de la primera rueda, fue el artífice de la victoria matancera. “Esta alegría es especial, porque los clásicos se ganan”, dijo el goleador.

El delantero reflexionó sobre todo lo que significaba para él. “Es una caricia para mí, me lo merecía”, aseguró y entendió: “Necesitábamos revertir la situación porque habíamos perdido claramente con Chicago”.