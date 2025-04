Emotivo homenaje a los ex combatientes en la Universidad Nacional de Lanús

Bajo el lema Malvinas no se mancha, la actividad abierta a la comunidad incluyó conversatorios, muestras, juegos y un torneo de ajedrez, en una propuesta que unió memoria, cultura y fútbol.

La jornada se desarrolló en el campus universitario de Remedios de Escalada, con una agenda diversa que incluyó conversatorios, muestras, actividades recreativas para chicos y un torneo de ajedrez en honor a los excombatientes. El encuentro fue organizado por el Observatorio Malvinas de la UNLa y convocó a clubes del sur del conurbano bonaerense como Lanús, Banfield, Temperley, Los Andes y Talleres de Escalada.

Uno de los momentos más emotivos fue el conversatorio Ahora nos volvimos a ilusionar, que contó con la participación de Fernando Romero. "No sé bien por qué me tocó a mí, pero me tocó escribir esta letra que hablaba de lo que yo siento, de lo que me transmitieron en mi casa y en mi pueblo", dijo el autor de la canción que acompañó a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022.

"Las cosas más lindas que me regaló la canción son las que no tienen ningún tipo de precio", agregó, emocionado, al recordar historias de personas que fueron tocadas por su letra.

Romero compartió escenario con Marcos Mele, secretario de Investigación y Posgrado de la UNLa, Juan Loiseau, director de Deportes y con César Trejo, veterano de guerra y director del Observatorio Malvinas de la universidad. Trejo sostuvo que "Malvinas es un símbolo de autoafirmación identitaria, de soberanía, de vocación rebelde del pueblo argentino" y remarcó la importancia de vincular esa causa con otro pilar cultural argentino como es el fútbol.

En ese mismo sentido, dirigentes de clubes del sur del Gran Buenos Aires participaron del conversatorio "Tierra de Diego y Lionel", donde reflexionaron sobre el rol del deporte en la transmisión de la memoria histórica. "Reivindicamos nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas todos los días. En Banfield homenajeamos y recordamos siempre a nuestros Héroes de Malvinas", afirmó Matías Mariotto, presidente del club.

Desde Lanús, Juan Manuel Rellán destacó el trabajo conjunto con centros de excombatientes para dar visibilidad a la causa: "Malvinas no se olvida. Malvinas se mantiene presente y creo que todos tenemos que trabajar por eso". Aníbal Cariaga, vicepresidente de Temperley, recordó la historia de dos jugadores del club, Luis Escobedo y Beto Galán, que fueron a la guerra y luego retomaron su sueño de jugar profesionalmente. "El fútbol no se mancha, y las Malvinas tampoco", expresó, retomando una frase emblemática de Maradona.

Durante el encuentro, se entregó el Premio Leo Vinci al excombatiente y exjugador de fútbol profesional Luis Escobedo, en reconocimiento a su trayectoria. Escobedo subrayó el valor de que universidades y escuelas mantengan viva la causa: "No hay nada mejor que las escuelas y las universidades para mantener vigente el tema de Malvinas. Y que las nuevas generaciones sepan que hubo pibes que defendieron al país de la mejor forma posible a cambio de nada".

La jornada incluyó también el torneo de ajedrez Blitz Héroes de Malvinas, exposiciones temáticas, juegos para chicos y muestras como "Desde el cielo lo podemos ver", conmemoraciones de clubes sobre Malvinas, y una instalación del Museo de Veteranos de Guerra de Lanús.