Escudería de la región anunció desvinculación de piloto

Ciantini pasó de ganar en 2024 y ser uno de los protagonistas del campeonato de TC, a magros resultados y flojas actuaciones y como no encontró su mejor versión de 2025, se tomará un paréntesis para recobrar fuerzas y reforzar su envión personal, mental y emocional.

Sobre la salida de Ciantini, el propietario del Canning Motorsport Lema señalo que los tomó por sorpresa la decisión del Bochita y que respetan su tiempo. "Entiendo que la determinación fue muy personal y no tiene que ver con los malos resultados deportivos. En un momento pensé que se iba a otro equipo y no que paraba como lo anunció. Entiendo su firmeza y valoro su valentía por tomar tamaña decisión. Seguramente estará buscando una tranquilad emocional. No es fácil parar, pero por ahí le vuelve a picar ese bichito y retornará. Si pasa eso, las puertas del equipo estarán abiertas".

Por su parte, el corredor del Sudeste indicó, en diálogo con Carburando: "No hay problema presupuestario con el equipo y no considero que haya uno mejor que el que habíamos armado. No fue fácil tomar esta decisión de hacer este parate personal".