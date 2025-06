El plantel de Banfield inició un paro por falta de pago

Hasta que el Taladro no se ponga al día con sus deudas, la paz no llegará al club Albiverde y ahora estalló la paciencia de los jugadores, que no cobran hace tres meses y desde el sábado decidieron cesar sus actividades, por lo que no se han presentado a entrenar.

Pese a la inhibición, en la directiva banfileña aún buscan al segundo refuerzo, dado que ya se produjo el arribo del delantero Rodrigo Auzmendi, y el nuevo nombre apuntado es el defensor Agustín Dattola, ex Belgrano de Córdoba y con ficha en Almirante Brown, club en el cual logró un notable reconocimiento y nivel.

Dattola se caracteriza por ser un defensor versátil y moverse por toda la última línea, pero especialmente como central y es un jugador que le interesa al cuerpo técnico de Pedro Troglio y a la directiva.

En la Fragata jugó entre 2018 y 2023 y luego vistió las camisetas de Barracas Central, San Martín de Tucumán y recientemente la de Belgrano de Córdoba.

Como tuvo poco rodaje en el Pirata, deberá volver al Mirasol, pero el Taladro haría un intento cuando salde de la deuda que lo mantiene inhibido ante FIFA y de este modo poder traer a su segunda incorporación.

La idea es que Dattola llegue a préstamo por un año y con opción de compra, y hasta ahora es el único apuntado, ya que no hay tantos jugadores de esas características.

Para seguir con la llegada de los refuerzos, Banfield también apela a la posible venta de Ramiro Di Luciano, lo cual implica ingreso fresco de dinero.