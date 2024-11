Esteban Glellel: "Arranca de verdad el campeonato"

La ilusión del Cervecero tiene más espuma que nunca. De la mano de Sergio Rondina, un técnico experimentado que llegó para enderezar el barco, sumado a varios rendimientos individuales que aumentaron su nivel, el elenco de la región va decidido a dar el golpe en el octogonal y pelear con todas sus fuerzas por el ascenso a Primera División, un hecho que hace varias temporadas se le viene negando.

"Nos hemos preparado todo el año para esta recta final. Ahora arranca de verdad lo que es el campeonato. Es la parte más importante. Estamos con un buen ánimo y un lindo ambiente de laburo", remarcó el arquero que se perfila para cuidar la portería contra el Dragón, mientras que sumó: "Es una categoría muy pareja. Este al ser un partido de Reducido tenes que dar un plus. Vamos a ir con nuestras herramientas y esperamos que salga todo bien".

A su vez, el arco está bien cubierto. El gol que anotó San Miguel en la última fecha cortó una racha de 558 minutos sin recibir anotaciones, algo que fue hecho gracias al labor del portero, sumado a las intervenciones de Maximiliano Gagliardo, quien lo suplantó en su ausencia por el llamado de la selección de Siria: "Yo no estaba al tanto de los números, me enteré el otro día en la tribuna. No estaba al tanto. Habla no sólo del buen laburo que hicimos con Maxi, sino de todo lo que hace la defensa a lo largo de todo el año. Es gracias a ellos".

Desde lo organizativo, el Blanco recibirá a su par Rojinegro el sábado a partir de las 20.05, con televisación de Tyc Sports. El árbitro designado es Ariel Penel, acompañado de los líneas Ernesto Callegari y Lucas Ripoli, junto a Cristian Cernadas de Cuarto.