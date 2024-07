Flores se despidió de San Martin y explicó los motivos de su salida

Su último encuentro fue con victoria y con el reconocimiento de algunos de los jugadores que, hasta el fin de semana, eran sus dirigidos. Si bien no estaba pasando su mejor momento, el Azul no estaba ni apremiado por los puestos de debajo de la tabla, ni lejos de revertir su presente para pelear en lo alto. Por eso, no fueron pocos los que se sintieron confundidos tras su renuncia.

"El equipo necesitaba descomprimir las cosas y los resultados lamentablemente no se estaban dando. Se estaba generando una demanda dañina. Tuvimos un buen arranque de temporada y eso hizo que los hinchas sean más exigentes. Entiendo a la gente de San Martín, pero no hay que olvidarse que el primer objetivo que apuntamos fue la permanencia. Estoy muy convencido de los jugadores. Nunca puse en duda su capacidad. Es una primera temporada en la b y no era algo trágico ni mucho menos. Tenemos menos puntos de los que merecíamos", explicó en Radio Urbe.

Y, finalmente, resaltó: "San Martín nos dio mucho alcance y se cierra una etapa hermosa para mí. No me quedan más que palabras de agradecimiento para los directivos, jugadores e hinchas. Confió en que el nuevo cuerpo técnico va a poder sacarle el jugo a un plantel repleto de buenos jugadores. Le tengo un cariño especial al club y deseo de corazón que a San Martín le vaya bien siempre".